Fotos: Las peor vestidas de los Grammy 2019

Si bien los Grammys expresan la personalidad de los artistas y su público, acá hay estilismos que no se olvidarán. Y que mejor los olviden, seguro.

Cardi B

No era necesaria tan "genital" presentación para un vestido. Realmente. Un Thierry Mugler del 95. Sueño de Halloween.

Andrea Echeverri

The Aterciopelados making quite the #GRAMMYs red carpet appearance pic.twitter.com/BHtIwqXDlj — Variety (@Variety) February 10, 2019

No se veía algo similar desde el cisne de Björk, pero a su favor diremos que no llevó al menos un animal muerto en el pecho. Todavía no es Halloween, pero esta es una gran idea para un concurso en un gran bar.

Bebe Rexha

bebe rexha dijo que "le rompio el corazon" que le digan que no iban a darle un vestido por su talla, y agrego que ella no tiene problemas con su cuerpo. quiero que vean lo preciosa que es esta mujer y lo bien que ese vestido le queda pic.twitter.com/snCCk6KTFQ — Prod. SUGA (@meowustd) February 11, 2019

Durante años estrellas como Christina Hendricks y Octavia Spencer han dado lecciones en la alfombra roja de cómo usar un vestido con talla grande. Bebe Rexha se quejó de que no encontraba a nadie, pero al parecer se fue por la silueta más básica y grandilocuente que pudo encontrar. Mucho escote, mucho bolero, mucho todo.

Heidi Klum

¿Es esto un especial de Sailor Moon en live action?

Joy Villa

Joy Villa is sporting a border wall-inspired dress at the #Grammys. pic.twitter.com/Xn1Ri1nXY6 — Page Six (@PageSix) February 10, 2019

Joy Villa, una cantante wannabe, apoyando la construcción del muro en la frontera de EEUU y México con un vestido que evoca alambres de púas en la alfombra roja de los #GRAMMYs

🤦🏻‍♂️🤦🏾‍♀️🤦‍♀️🤦🏼‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏿‍♂️🤦🏼‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/iASLxvzoCs — 𝖲𝖾𝗋𝗀𝗂𝗈 𝖠𝗉𝖺𝗓𝖺 𝖩𝗋. (@SERGIOAPAZAJR) February 10, 2019

Otro disfraz , esta vez de muro (ya la condenan en redes por apoyar la construcción del dichoso muro de Trump). Claro, es que para mandar mensajes políticos hay que literalmente disfrazarse y con los elementos más fáciles y mal ejecutados que se puedan encontrar.

Ricky Rebel

Ricky Rebel walks the #GRAMMYs red carpet broadcasting support for Trump https://t.co/ukRzgj6OjJ pic.twitter.com/blagyvYR7v — Variety (@Variety) February 10, 2019

Otro simpatizante de Trump, con su mismo pésimo gusto. Al menos las gafas tienen algo de sentido estético.

Lele Pons

En esta casa no nos gusta la música de Lele Pons y nos rehusamos a ver su jeta en los #Grammys. pic.twitter.com/cPVP3K5ZdE — not an adult (@ruleesmusic) February 10, 2019

Independientemente del copy del tuit, nosotros nos rehusamos a ver otra copia de Donatella Versace. Ojo: el look Donatella solo le queda bien a DONATELLA.

Lilly Singh

La moda de los 70 le queda bien a todo el mundo. El problema en este caso es TODA la ejecución del vestido, que ahonda en el fitting. Desastre total.

Janelle Monae

Ya es tan, pero tan predecible en su excentricidad, como Helena Bonham- Carter.

Maren Morris

Mucho de todo: toque neón en complemento y zapatos, transparencia, flores, cola, escotazo. Menos es más o más es más, pero con propósito.

