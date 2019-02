FOTO: Revelan cómo es la carita de Jacobo, el bebé de Sara Uribe y Fredy Guarín

View this post on Instagram

Nació el amor de mi vida ❤❤❤ Un 23 de enero. . "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre". 🙏🏼Salmo 23. . Gracias @fguarin13.🖤 Yo ayudaré, permitiré y edificaré para que seas el mejor papá para mi 🌠príncipe azul 🌠y sé que con tu disciplina y tu amor, lo lograremos.