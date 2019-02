Raquel Argandoña trolea a Cathy Barriga con pesado comentario en "Bienvenidos"

Este miércoles, el matinal Bienvenidos hizo un repaso por las presentaciones más icónicas del Festival de Viña del Mar. En este contexto, apareció en pantalla el video de Javier Estrada, quien participó en la Competencia Internacional del certamen, llamando la atención por sus particulares presentaciones, en las que rompía sus camisas a la hora de cantar.

La polémica surgió cuando justo después de mostrar dicho registro, aparecieron imágenes del español en el reality La Granja de Canal 13, en el que además de coronarse como vencedor, tuvo un romance con la actual alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Coincidentemente, una de las grabaciones que mostraron en el matinal fue la de una cita que tuvo la edil con Estrada. Momento en el que la animadora Tonka Tomicic lanzó una tímida pregunta. "¿Se irá enojar Cathy Barriga con que mostremos estas imágenes?", dijo.

Pero luego que sus compañeros se quedaran en silencio, Raquel Argandoña alzó la voz para lanzar un ácido comentario. "Pero por qué se va enojar por tan lindas imágenes. Es más, yo creo que deberían pintarlas en un graffiti a la entrada de Maipú", señaló, haciendo alusión a la reciente polémica por la aparición de la figura de Cathy Barriga en un mural al interior de un establecimiento de la comuna.

Recordemos que en el pasado, Raquel Argandoña se enfrentó con la alcaldesa, por unas declaraciones que emitió en el programa. Y es que la panelista aseguró que Barriga pedía no contratar a mujeres más altas y lindas que ella. "Eso es lo más estúpido que he escuchado en la vida. La verdad es que yo trabajo con cosas serias, no con rumores pero lo encuentro súper poco serio. Jamás había escuchado algo así y quiero aclararlo", se defendió la edil.

Te recomendamos: