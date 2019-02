"¿La guagua cuándo?": La inesperada pregunta que incomodó a Vanesa Borghi

La noche de este miércoles, Vanesa Borghi estuvo como invitada en el programa No culpes a la noche de TVN, en donde habló sobre su reciente salida de Mega.

En medio de la conversación, a la modelo le mostraron un video de su pareja, Danilo Sturiza, quien le envió un inesperado mensaje. Y es que además de señalar que la extraña cada vez que viaja por trabajo, lanzó una pregunta que la dejó completamente helada.

"Un tema que se me quedó en el tintero es que después de 8 años juntos, todavía no tenemos guagua. Lo hemos pasado increíble, pero la pregunta es ¿la guagua cuándo? Porque si te sigues demorando, le vas a tener que cambiar los pañales a la guagua y a mí", dijo.

"¿Cómo me puede preguntas una cosa así por televisión?", respondió entre risas la presentadora del Morandé con Compañía. "Danilo, te gusta la tele más que a mí", añadió explicando que "me encantaría ser mamá, pero no sé cuándo".

