Revelan cómo está la relación de Meghan Markle con su padre Thomas

Tras convertirse en un miembro de la realeza, la relación entre Meghan Markle y su padre Thomas está prácticamente rota. En algunas oportunidades, él ha podido contar cómo se la llevan, sin embargo, no ha sido el mismo caso por parte de ella.

Pero esta información ha sido revelada. Cinco de las amigas más cercanas a la ex actriz contaron a la revista People cómo es realmente la relación y comunicación que ambos mantienen. Según contó Thomas anteriormente, no tiene forma de comunicarse con Meghan Markle, algo que, parece no ser verdadero.

"Él sabe cómo ponerse en contacto con ella. Su número de teléfono no ha cambiado", dijo una de las amigas en la exclusiva conversación. "La verdad es que él nunca ha llamado ni ha enviado mensajes de texto. Es muy doloroso porque 'Meg' siempre fue muy obediente. Para las famosas chicas, Meghan Markñe "siempre se sentirá devastada" por lo que su padre ha hecho. "Es su hija y ella tiene mucha simpatía por él", afirmaron.

Recordemos que una semana antes de la boda de Meghan y el príncipe Harry, Thomas decidió no asistir. Esto sucedió luego que se revelara un arreglo con un 'paparazzi' para realizar una sesión fotográfica pre-boda.

El rechazo de Thomas para asistir a la ceremonia fue total. Incluso no atendió ninguno de los llamados de Meghan Markle, aún una noche antes del evento. "Papá, estoy tan desconsolada. Te quiero. Tengo un padre. Por favor, deja de victimizarme a través de los medios de comunicación para que podamos reparar nuestra relación", contó una de las amigas de Meghan en una carta que la duquesa le envió a su progenitor.

