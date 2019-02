Paty Maldonado tras funa a "Las Indomables": "Aquí hay una manito y todos sabemos de donde puede venir"

Un desafortunado momento fue el que vivieron Paty Maldonado y Raquel Argandoña el pasado fin de semana, cuando decenas de personas se manifestaron en contra de su show "Las Indomables", realizado en Llolleo, comuna de San Antonio.

"Fuera las viejas fachas" fueron parte de los cánticos y pancartas que se vieron en el lugar, en el que los asistentes hicieron notar su rechazo a la presencia de ambas figuras en televisión, su postura política y apoyo a la dictadura de Pinochet.

Sin embargo, esto parece no haber afectado a Paty Maldonado, quien señaló que no se vio afectada por la protesta realizada a las afueras del local.

"Hubo personas que fueron a gritarnos cosas allá, a Llolleo. Pero la verdad es que vamos a ser muy honestas con esto. No pasó a mayores. No hubo nada grave. Nada. Y no estamos mintiendo. No eran más de 15 ó 20 personas, la mayoría muy jóvenes", dijo en el programa Sin Límite de Radio Agricultura, en que participa junto a Raquel Argandoña.

En ese sentido, añadió que eran "cabros que no tienen idea. En esa época (dictadura) ni siquiera eran un brillo malicioso en los ojos de los padres. No tienen idea. Son mandados, Raquel. Yo te lo puedo asegurar. No es gente que salga de su casa y que diga yo voy a donde esas momias a gritar. Aquí hay una manito y todos sabemos de donde puede venir. Una manito que dice tomen, aquí tiene 10 lucas, vaya, le va a servir para la chela del día sábado".

Pese a la manifestación, la locutora destacó la presencia del público que fue a ver el show. "Frente al teatro estaba esperando la gente. Y el teatro hace 500 personas. Eso es lo que nos queda a nosotras", dijo.

Te recomendamos: