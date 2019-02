Natalia Valdebenito se vistió de monja y presidió el matrimonio de Anita Tijoux

El pasado fin de semana, la cantante chilena Anita Tijoux contrajo matrimonio con el músico francés Jon Grandcamp. La ceremonia se realizó en un espacio al aire libre, y entre los asistentes figuraron amigos y familiares, quienes los acompañaron en este momento especial.

Sin embargo, a sus cercanos se sumó una inesperada figura, y es que tal como muestra una fotografía publicada por Tijoux en redes sociales, su enlace fue presidido por la comediante Natalia Valdebenito.

Para la ocasión, la ex "Cabra chica gritona" utilizó un traje de monja, un cinturón de la marca Gucci y varios accesorios. Además llevó un maquillaje cargado en tonalidades rosa, con un prominente cat eye.

En su cuenta de Instagram, Natalia Valdebenito publicó una imagen de su atuendo y habló en extenso sobre esta experiencia, agradeciendo a la pareja por la oportunidad. "Este fin de semana tuve una misión hermosa. Sobra mucho de lo que yo pueda decir, porque este día solo le pertenece a Ana, Jon y sus familias", dijo.

"Yo solo puedo agradecer a mi vieja querida @frantorresc, que me ayuda en todas mis fechorías y siempre consigue mucho más que 'vestirme'. Y por supuesto agradecer a @anatijoux por pedirme esto tan hermoso. Por creer en mí y permitirme participar de la belleza del amor que juntos crean con Jon y sus dos familias hermosas, divinas e intensas. Gracias a la vida que me permite jugar y repartir amor, porque de eso tengo por kilos", finalizó.

Las reacciones al respecto no se hicieron esperar, y la imagen se llenó de comentarios de sus seguidores. "Me encantó! Excelente maestra de ceremonia! Y lo bueno es que aprendiste Francés", comentó una persona. "Hermosa! Me encantó la idea. Grandes y lindas mujeres tú y Anita", dijo otra.

Anita Tijoux, por su parte, utilizó un vestido blanco con encaje y aplicaciones, y complementó su look con un tocado de flores. El gran detalle, es que en lugar de zapatos de tacón, prefirió usar zapatillas.

Revisa las fotografías del momento:

