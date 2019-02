Ya existe el permiso laboral para cuidar a tu mascota enferma

La conexión que tenemos con nuestras mascotas no tiene precedente. Perderlas, cuando enferman, cuando están contentas, todo llega directamente a nuestros corazones. Se convierten en nuestra total responsabilidad y eso es un lazo único.

Sin embargo, para muchos el dolor o amor que puedas sentir por un ser irracional no es suficiente como para ponerle pausa a tu vida. Los trabajos te permiten faltar por la muerte de un ser querido, pero jamás por la enfermedad o ausencia de una mascota.

El primer caso en Italia

En Italia una bibliotecaria de la Universidad La Sapienza de Roma consiguió su permiso laboral de dos días para cuidar a su perro enfermo. Estos permisos solamente se les otorga a las madres, padres o tutores para cuidar hijos enfermos.

No todo fue tan fácil, ella pidió el permiso pero no se lo concedieron. Por lo tanto se tuvo que dirigir a la asociación protectora de animales LAV para que la ayudaran y no perdiera parte de su salario.

También lee: Es oficial, los dueños de perros son más felices que los dueños de gatos

Ella paseaba a su mascota de 12 años, quien estaba enferma. Ahí les contó a sus amigos que había tenido que pedir dos días de sus vacaciones para cuidar a su perro el cual había sido operado de un carcionoma y de la laringe.

Ahí le recomendaron ayuda de la asociación protectora de animales para que la ayudaran legalmente.

"Encontramos algunas sentencias del Tribunal Supremo que dejan muy claro que no curar a un animal comporta delitos de abandono y maltrato. Concretamente, el Código Penal italiano establece una pena de hasta un año de cárcel y una multa desde 1,000 a 10,000 euros a quien abandone su animal o permita que sufra gravemente.", contó.

Así ella pudo enfatizar que si no cuidaba a su perro sería un delito. Sus jefes, de esta manera, aceptaron sus razones y le dieron 2 días para cuidar a su mascota.

Te recomendamos en video: