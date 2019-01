Realista, cuentista o soñador, mira cómo eres según tu signo

En el mundo cada quien ve la realidad de lo que desea, mientras que sueñan con algo nuevo o cuentan lo que quisieran vivir. Y es que la vida está compuesta por diferentes tipos de personas. Algunos sueñan despiertos, creen que todo es posible y esperan que les suceda algo que lo cambie. Otros, cuentan los cuentos a su manera, disfrazan la realidad para que se adapte a su historia, son manipuladores natos que creen en su propia versión. Y otro grupo es muy realista tienen siempre los pies en el suelo.

Según cuál sea tu signo del Zodiaco, tu tendencia estará más influenciada por las características de uno de estos tres grupos.

¿Serás realista, cuentista o soñador? Veamos que dice tu signo según Alicia Galván:

Aries

Aries no importa todo lo malo que te suceda tienes un truco infalible para no venirte abajo, eres un cuentista por necesidad. Si algo no va bien, prefieres dar una versión que se adapte mejor a tu forma de ser. Los fracasos no son parte de tu vida, por lo que siempre buscarás borrarlos.

Tauro

Tauro es sumamente realista. Para este signo del zodíaco la realidad es su mejor compañera de viaje. Es tan realista que no se permite ni un poco de fantasía. En algunos momentos le faltaría desprenderse de esa rigidez impuesta.

Géminis

Géminis es un contador de cuentos sumamente experto. Interpreta la realidad a su manera. Prefiere tener una versión mucho mejor para contar a los suyos y evitar que nadie pueda contradecirle. Géminis llega a tal punto que se puede inventar hasta una familia ficticia, un nombre nuevo o una profesión de agente secreto.

Cáncer

Los sueños forman parte del ADN de Cáncer, no lo puede evitar porque trata de cambiar la mala suerte y los problemas soñando, esperando que algo cambie. Lo mejor de todo es que es capaz de atraer algún que otro milagro a su vida.

Leo

Es capaz de crear la realidad a su antojo. Para poder desempeñar su papel de líder suele inventarse algunas historias buenas o, a veces, suele matizar un poco la realidad para hacerla mucho más atractiva y pueda causar la admiración que necesita.

Virgo

Realistas por naturaleza. Cree en una realidad marcada por el desastre y siempre espera lo peor de todo, está preparado para hacer frente a cualquier situación, aunque haya pocas posibilidades de que suceda.

Libra

Para este signo los cuentos y la realidad se mezclan en una única versión de su día a día. Puede que necesite un traductor o alguien que le obligue a no ser tan cuentista. A veces, lo que dice y lo que realmente ha sucedido no tiene nada que ver, es solo una parte de la historia.

Escorpio

Es un amante de la fantasía. Suele tener momentos de soñador de manual. Se imagina viviendo una realidad totalmente paralela. Aunque no lo explique a nadie, estará en otro mundo a la espera de que este mejore.

Sagitario

Es un buen cuentista. Además, tiene el título de ser muy convincente. Su gran inteligencia le obliga a no caer en las redes de las confusiones, siempre sabe qué ha dicho anteriormente y de esta manera logra su cometido. Los cuentos de Sagitario son de los más reales que existen.

Capricornio

El signo de Capricornio vive en una realidad más que evidente. No puede evitar mantener la calma y la constancia, en su día a día los números son los que marcan su realidad. Prefiere las cosas claras antes de que aparezca alguna mentira en su vida.

Acuario

Acuario vive en una realidad que solo él conoce. Crea sus propias historias con especial maestría. Quiere que su gran mundo interior salga al exterior, pero, antes que nada, hará algunas pruebas contando esa visión personal que tiene.

Piscis

Piscis hace que sueñe despierto en un realismo mágico. No podrá evitarlo, simplemente estará esperando un milagro que irá imaginando una y otra vez, todo lo que sea necesario para no afrontar los problemas serios que le rodean.

