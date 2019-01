Michelle Carvalho arremete en contra de Catalina Pulido y termina bloqueada en redes sociales

Luego que se hiciera viral un video sexual supuestamente protagonizado por Joaquín Méndez, el argentino salió al paso explicando que no era él quien aparecía en el registro. Pese a esto, varios famosos se manifestaron indicando que no le creen y que sí es él quien aparece frente a la cámara. Una de ellas fue la modelo Michelle Carvalho, quien le envió un duro mensaje a través de Instagram.

"Me carga esa gente que se graban haciendo mierda creyendo que estarán salvas para siempre y al final se filtra. Y está nítido la cara de la persona ahí y después salen diciendo que no son ellas. Así como tuvieron el coraje de grabarse tengan que asumirlo, no hay nada de malo", dijo la brasileña.

Este lunes, el tema fue abordado por los panelistas de Intrusos, en donde cada uno dio sus impresiones sobre el caso. Sin embargo, las palabras de Catalina Pulido fueron las que causaron más controversia, luego de lanzar duros dardos en contra de la modelo y su opinión frente al video.

"Perdón, cortito… Yo tengo de directa fuente que a Michelle le gusta jotear por Instagram. Tengo varios amigos que ella los invita… ‘Oye, ven’… Es rara esta moralista media disfrazada… Doble estándar", dijo la actriz, cuyas palabras no pasaron desapercibidas por Michelle Carvalho quien le dedicó varios mensajes en su cuenta de Instagram.

Y es que además de invitar a su casa a todos los amigos de Pulido, cambió su nombre en la red social por "Michelle Jote". "Listo, ya no ocultaré mi esencia de jote", escribió. Una actitud que al parecer molestó a la panelista de Intrusos, quien terminó bloqueando a la brasileña.

Revisa las historias de Michelle Carvalho en Instagram:

