Raquel Argandoña en picada contra Mariana Loyola: "Esto es sin llorar"

Una dura advertencia fue la que envió este lunes la panelista del Bienvenidos Raquel Argandoña a la actriz Mariana Loyola, luego que ésta criticara el espacio que tiene Patricia Maldonado en televisión.

"No tengo nada en particular con ella, porque no la conozco, pero creo que la gente que hace apología con alevosía de la dictadura y a los crímenes de la humanidad no debieran estar en pantalla, debieran estar en la cárcel", dijo durante su participación en el programa Cadena Nacional de Via X. Pero a quien no le cayeron nada de bien estas palabras fue a Argandoña, íntima amiga de la cantante, quien se refirió al tema en el matinal del 13.

Sobre las declaraciones de Loyola, comentó que "lamentablemente la hicieron pisar el palito. Cuando ella dice no voy hablar, después le contra preguntan y ahí dice estas desafortunadas declaraciones. Digo desafortunadas porque trabajan en el mismo canal. Esto va a traer consecuencia. Yo no sé si lo dijo sin pensarlo. Se le olvidó que Patricia es parte importante y está muy bien evaluada".

Sobre Maldonado, en tanto, señaló que "todos sabemos como es la Pata. Nunca ha dicho una apología o un discurso en el Mucho Gusto sobre Pinochet. Ella tiene sus ideas y uno la respeta. Si tú la buscas, la vas a encontrar".

"Ahora, lamentablemente estábamos listos, pero ahora se agregó esta señora al libreto", dijo refiriéndose al café concert que tienen ambas comunicadoras junto a la Doctora Cordero. "Esto es sin llorar. Y seguramente a ella no le va a gustar lo que vamos a decir", advirtió.

"Cuando la Pata dice esto en sin llorar, quiere decir que alguien va a terminar mal (…) Yo conozco a la Pata. No provoca a nadie. Contesta de acuerdo a los dardos que le dicen. Y lo que decimos lo tenemos respaldados. No inventamos nada en el café concert. Tenemos códigos, pero cuando nos dan, vamos a la guerra", finalizó.

