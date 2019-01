Máximo Menem arremete en contra de Zulemita: "Deja de cagarme la vida"

Siguen las repercusiones tras las declaraciones de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, quien calificó a su ex esposo Carlos Menem, como un "cara dura" por irse de vacaciones a Punta del Este y no visitar a su hijo Máximo Menem en Chile.

Luego de conocerse estos dichos, Zulemita, hija mayor del político, se refirió al tema en conversación con el programa Involucrados de Argentina. Mediante una llamada telefónica, aseguró que su padre intentó comunicarse con el menor, aunque sin éxito alguno.

En ese sentido, explicó que su familia ha tenido dificultades para conocer el estado de salud de Máximo, luego de la operación a la que fue sometido para extraer un tumor cerebral. Pero eso no fue lo único, ya que también señaló que no se pudo concretar una visita debido a que Máximo se encuentra de viaje.

"Yo sé que Máximo está en Estados Unidos, en las Islas Caimán. Sabíamos esto porque papá con el único que habló fue con Máximo a principios de enero para decirle que quería ir a Chile a visitarlo y él le dijo que estaban de viaje", reveló.

"Sinceramente no sé a qué quiere llegar Cecilia. Es muy duro para mi padre", agregó.

"Es ridículo lo que están diciendo porque papá tuvo la intención de ir a Chile y después iba a ir a Punta del Este con nosotros. Y si no está… Qué iba a ir a hacer a Chile", añadió Zulemita, a quien Máximo le respondió a través de Instagram.

"Si mi papá quiere saber cómo estoy, es muy fácil. Me puede llamar cuando quiera. La última vez que me llamó fue a fines de diciembre del año pasado", escribió en una de las dos historias que publicó desmintiendo los dichos de su hermana.

"Ah, y Zulema, si ves esto deja de cagarme la vida. Ya es mucho. Te pasaste de la línea", puso en la otra imagen.

Revisa a continuación las historias de Máximo Menem:

