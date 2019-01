Piedras y amuletos de energía positiva fáciles de encontrar en Ecuador

Muchas veces pensamos o relacionamos a los amuletos o los rituales con magia, con hechizos o cualquier cosa que tenga que ver con brujería, pues hoy día quiero contarte que no es así, cuando tenemos un amuleto o hacemos un ritual, no estamos más que poniéndole intención y energía a eso que hacemos, déjame te explico de una mejor manera.

Todo aquello a lo que le coloques una intención tiene tu fuerza, tu poder. Los amuletos tienen poder por la fuerza y la fe que les pones, sin duda alguna hay algunos elementos como las piedras, los cuarzos y sus colores que tienen más fuerza por la vibración energética, ya que todo lo que contiene la tierra tiene energía.

Te quiero compartir amuletos y tips energéticos que si le pones una buena intención te podrán ayudar mucho en tu día a día.

Los cuarzos son piedras o cristales milenarios que se utilizan con distintas intenciones, tanto como para sanar, como para canalizar, purificar he incluso como un escudo para repeler las malas energía y para fortalecer el sistema inmunológico.

Hay distintos tipos de cuarzos y cada uno tiene una distinta función, yo te sugiero que cuando vayas adquirir alguno, busques o dejes que la energía de uno te llame, vas a sentir como uno te llama más que otro, pues déjate guiar por tu instinto y escoge en el que vibres o vibre más para ti.

Te voy a dar la lista de mis favoritos.

Amatista

De color púrpura, o morado es uno de mis preferidos ya que representa la realeza y la espiritualidad, es el cristal de la creatividad, lo puedes utilizar a todo momento, lo puedes poner entre tus sábanas o debajo de tus almohadas.

Aventurina

Es de color verde, azul o marrón rojizo con reflejos metálicos, a mi me gusta el de color verde porque me conecta el optimismo y la esperanza, también te ayudan en el liderazgo y la prosperidad.

Cuarzo rosado o palo de rosa

Sin duda se lleva mi corazón. Esta es la piedra de la inocencia y el descubrimiento. Su color inspira amor y solo al verlo es sutil porque potencia el amor propio a los demás y en pareja.

Aguamarina

Tiene un color precioso, este cuarzo nos ayuda a despejar dudas, aclararnos y a conectarnos con nuestra espiritualidad.

Pulsera roja

Quién no ha escuchado hablar de la famosa pulsera roja en una de nuestras muñecas, pues te cuento que el hilito rojo o pulsera tiene que ir en la mano izquierda, ya que la mano izquierda es la que recibe y la derecha es la que da, así que si decidiste utilizar esta famosa pulserita hazlo en tu mano izquierda y poniéndole la intención que te proteja de todo lo que venga a ti.

Sal en grano

Por sorprendente que te parezca la sal en grano no sala como la mayoría de personas piensa, pues un baño con esta te podría ayudar mucho cuando estés pasando por momentos de tensión, de estrés o cuando te sientas cargado de energía negativa, la sal nos ayuda a canalizar sanación y limpieza ya que purifica.

Palo santo

Lo amo, no hay nada más fuerte y poderoso que el palo santo, por donde entra no hay energía negativa que se resista, saumea tu casa, o negocio por lo menos una vez al mes, abriendo puertas, ventanas y cajones, esa es la manera correcta, abrir para que tenga por donde salir todo lo que el palo santo viene a limpiar.

Agua solarizada

Pues esta es una de las técnicas más poderosas, en una botella de cristal de color azul, sin tapa, sin metal, sin corcho pon mínimo una hora bajo el sol y consúmela, esta te ayuda a limpiar tus memorias de dolor, de tristeza, y ayudará aclarar tu mente si estás en caos. Con esta agua puedes hacer todo, desde bañarte, trapear tu casa y hasta darles a tus animalitos, es milagrosa.

Tips para rituales

Un ritual fácil de hacer y quizás uno de los más importantes que yo lo practico todos los días al despertar, es agradecer, agradezco de manera amorosa todo lo que esta dentro de mi casa y todo lo que me rodea desde mis electrodomésticos hasta mis animales, todo… desde la ropa, mi cama, mi salud, la gratitud es el imán más poderoso para atraer más, has la prueba y te podría parecer sorprendente todo lo que hace la palabra 'gracias'.

Encender velitas en casa

Cuando la enciendo tengo conciencia y le pongo la intención de limpiar el habiente a medida que se consume imagino que todo aquello que ya no tiene que estar se va también y se purifica mi espacio.

Estos son tips los puedes practicar y hacer con facilidad, todos están al alcance de tus manos solo es cuestión de dar el primer paso y empezar a dejar que la magia ocurra.

No me creas has la prueba y cuéntame.

Abrazo, que la suerte este contigo.