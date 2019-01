El chef mexicano Indra Carrillo sumó un nuevo logro: Recibe su primera estrella Michelin

View this post on Instagram

Retour en images du Gault&Millau Tour Île de France 2017. Demo de cuisine par Le chef @indra_cp après avoir reçu le Trophée Jeune Talent IDF #gaultmillau #indracarrillo #paris #lacondesaparis #mauviel #rougié #newrestaurant #openingsoon #gastronomie #cookingdemo