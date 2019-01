Critican la ausencia femenina entre los cineastas nominados a Mejor dirección en los Oscar

Ya había una lista previa de favoritos al Oscar como Mejor director pero la ligera esperanza de tener una mujer nominada nunca se perdió hasta que se dieron los anuncios la mañana de este 22 de enero. Nuevamente, no hay presencia femenina en una de las categorías más importantes de los Premios de la Academia.

Desde "You Were Never Really Here" de Lynne Ramsay (un lanzamiento de Amazon que recibió un premio de guión de Cannes) hasta "Leave No Trace" de Debra Granik (una selección de Sundance especialmente reconocida por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles el mes pasado), un gran trabajo de Ciertamente las mujeres merecedoras estaban sobre la mesa. Ramsay, de hecho, fue, junto con el colaborador de “BlacKkKlansman” Spike Lee, el cineasta más laureado en el circuito de premios de la crítica después de Alfonso Cuarón.

Nueva Mujer Yalitza Aparicio fue nominada a mejor actriz en los Premios Oscar 2019 por Roma

Marielle Heller ("Can You Forgive Me?", una favorita del Festival de Cine de Telluride) y Chloe Zhao ("The Rider", nombrada la mejor película del año por la National Society of Film Critics) fueron otras aclamadas cintas que posiblemente se merecían una nominación. Tamara Jenkins ("Vida privada"), Karyn Kusama ("Destructor"), Mimi Leder ("Sobre la base del sexo") y Josie Rourke ("Mary Queen of Scots") también fueron opciones.

Los nominados fueron finalmente Cuarón por "Roma", Lee por "BlacKkKlansman", Yorgos Lanthimos por "The Favorite", Adam McKay por "Vice" y Pawel Pawlikowski por "Cold War".

¿Entonces qué pasó? Claramente, los críticos hicieron lo que pudieron, particularmente con Ramsay, Granik y Zhao. En los casos de "Leave No Trace" de Bleecker Street y "The Rider" de Sony Classics, los presupuestos ajustados de los premios son ciertamente parte de la ecuación. Pero es una nota particularmente amarga que se produzca un año después de que Greta Gerwig se convirtiera en la quinta mujer nominada por la rama de directores de la Academia, y en medio de una discusión en curso sobre la paridad de género en la industria.

Te recomendamos en video