Hermana de Paloma Mami sobre el cáncer que sufrió en la niñez: "Tuve que aprender a amarme a mí misma"

Una compleja infancia fue la que vivió Sofía Castillo (21), hermana mayor de la cantante Paloma Mami, debido a un cáncer que la afectó cuando solo tenía 9 años y que provocó que perdiera su pierna derecha.

"Estaba corriendo, me caí y me fracturé la pierna derecha. Fui al hospital y ahí me dijeron que tenía cáncer y tenía un tumor de 10 centímetros", contó a LUN.

Se trataba de un osteosarcoma, un cáncer primario del hueso que la forzó a decidir entre dos opciones: amputar su pierna o luchar por ella. La joven maquilladora optó por salvar su extremidad, y se sometió a un tratamiento que duró nueve meses e incluyó seis operaciones.

Sin embargo, esta lucha la agotó. "Un día le dije a mi mamá ‘estoy cansada, ¿puedo amputar mi pierna, por favor?’. Yo ya no quería más", dijo sobre el difícil momento en que decidió amputar su pierna, debido al gusto que le provoca usar tacos y vestidos. "Fue súper difícil para mí y tuve que aprender muchas cosas sola", confesó.

No obstante, con el paso del tiempo aprendió a vivir con su nueva situación. "Muchas veces me cuestioné por qué me pasó esto. Tuve que aprender a amarme a mí misma, pero ahora estoy súper bien, súper feliz", señaló.

Actualmente, la hermana de Paloma Mami camina con una prótesis llamada C-Leg, un artículo tecnológico que carga durante todas las noches ya que si se queda sin batería, no puede flexionar la pierna.

Sobre cómo se fue adaptando a su prótesis, contó que el apoyo de su familia fue fundamental. "Mi mamá me ayudó a aprender a caminar perfecto porque antes cojeaba. Recuerdo que ella me gritaba en las calles de Nueva York ‘¡Sofía estás cojeando!’. Eso pasó todos los días hasta que aprendí a caminar bien", reveló.

