Pangal Andrade participa en rescate en río del Cajón del Maipo

View this post on Instagram

Primer día de clases de kite surf y vamos avanzando , gracias a los profesores q están a otro nivel @ianwarnerg y @jwarnerg. Tener la oportunidad de poder venir a este lugar y quedarse en la hostal @puclaro_kiteland es toda una experiencia, buena onda, tranquilidad y las mejores clases de kite surf 😎😎. Pd: grande @nautisportchile y @mikaelbohuon por el equipo y la orientación, vamos con todo mañana 😎. #photoofthedays #photography #elquequierepuede #todoestaenlamente #world 📸 @diegoastorgafotografia