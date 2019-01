Julio César Rodríguez ofrece ayuda tras desgarrador testimonio del padre de nueve hijos en matinal de Chilevisión

Un lamentable caso fue el que se dio a conocer este jueves en el matinal de Chilevisión, cuando Ángel Prado Caamaño relató el difícil momento que enfrenta junto a su familia.

El hombre, que reside en Valparaíso, tiene nueve hijos y ha cumplido con el rol de padre y madre desde que su esposa se fue de Chile en 2017.

Gracias a su esfuerzo, ha logrado sacar adelante a su familia. Sin embargo, algunas instituciones le han enviado advertencias indicando que podría perder a sus hijos, los que serían trasladados al Sename.

"No me amenacen. No me digan ‘te voy a quitar los niños si tú no haces esto’, porque uno estando tranquilo, durmiendo bien, no tiene ningún problema", dijo en el estudio de La Mañana de Chilevisión.

En ese sentido, explicó que "es muy complejo el hecho de que te digan que ‘tú te tienes que declarar incapaz como papá o sino nosotros (organismo públicos) te vamos a quitar los niños’. Yo recurro a la municipalidad de Valparaíso y me dicen exactamente lo mismo".

Posteriormente, habló sobre cada uno de sus hijos y contó la historia de su hija mayor (18), que acaba de salir de cuarto medio. "La Catalina pasó con sus primeros lugares y está a punto de matricularse. Eso le pido a todo Chile: necesitamos matricular a Catalina en la Universidad antes de las 17:00 horas. Vale 190 mil pesos. Ella lo logró con su esfuerzo, con sus propios méritos. Y con todo esto que me han hecho, estoy trabado y no sé qué voy a hacer", dijo llorando.

En ese momento, el animador Julio César Rodríguez interrumpió el relato de Ángel Prado y le ofreció su ayuda. "Yo me voy a poner", dijo rompiendo en lágrimas.

"Una de las cosas por las que nunca quise animar un matinal, es por estas cosas, porque soy súper llorón. Por eso no seguí estudiando medicina, me afectaba mucho. Y le hice el quite como cinco años a animar un matinal, porque me lo habían ofrecido antes. Porque estas cosas a mí me angustian", explicó.

