Las películas con subtítulos mejoran notablemente la comprensión del inglés, reveló estudio

Ver subtítulos en alguna película es algo de lo más común, pero su uso y mayor atención puede traer significativas ventajas en tu formación. Esto lo afirmó un estudio elaborado por la revista Journal of Economic Behavior and Organization, el cual reveló que ver cine, series y programas de televisión en versión original, en lugar del doblaje, mejora el nivel de inglés. “Tiene un amplio efecto positivo”, defiende el informe, titulado ¿Tv o no Tv? El impacto de los subtítulos sobre las habilidades con el inglés.

El informe defendió que el efecto de los subtítulos puede contribuir hasta en un 16,9% a la mejora en la puntuación en los exámenes de idiomas (TOEFL), sobre todo para el llamado “listening”, la capacidad de comprender el inglés al escucharlo.

Además, se concluyó que en los países que suelen subtitular filmes y series se obtienen resultados de 3,4 puntos mejores respecto a las áreas donde se apuesta por el doblaje.

Otro interesante dato del estudio es que en países como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca o Países Bajos, nueve de cada 10 ciudadanos apoyan ver películas o serie con subtítulos, en vez de ser dobladas en su idioma original.

De media, el 58% de la población se dice capaz de mantener una conversación en inglés en los países acostumbrados a la versión original, frente al 32% allá donde reina el doblaje, según el informe ¿Tv o no Tv?.

El documento —elaborado por los profesores universitarios Augusto Rupérez Micola (ya fallecido), Ainoa Aparicio Fenoll y Albert Banal-Estañol, colaboradores de centros como la Pompeu Fabra de Barcelona, la Escuela de Finanzas de Luxemburgo o la Universidad de la City de Londres— analizó datos referidos al periodo entre 2008 y 2015 de 135 países del mundo.

La conclusión para ellos fue bastante simple y sencilla: Los ciudadanos de países que proyectan cine y series en su idioma de origen con rótulos, en lugar del doblaje, obtienen mejores resultados en los “exámenes lingüísticos” o pruebas de conocimiento sobre el “inglés”.

