Estas son las promesas que no serán capaces de cumplir los signos de fuego

Son muchas las cosas que puede decir una persona y las promesas que pueden hacer, sin embargo, a veces esas palabras se las lleva el viento y nunca se convierten en realidad. Y es que en ocasiones esas mentiras piadosas para crear falsas expectativas en una persona se presentan en un momento concreto para conseguir algo, o bien, para proteger a quién más quieres.

Así como existen personas amantes de decir falsas promesas, existen otras especialistas en creérselas. Por eso, si no quieres seguir engañándote o engañando a los demás, descubre con ayuda de Alicia Galván cuáles son las promesas que nunca serán capaces de cumplir los signos de fuego: Aries, Sagitario y Leo.

Las promesas incumplidas de Aries

Las personas nacidas bajo el signo de Aries hablan mucho, se deja llevar por los impulsos del momento y es capaz de decir cosas que en verdad no siente, simplemente para crear un momento de pasión. Así que no esperes mucho de los arianos, pues nunca podrá cumplir al pie de la letra todo lo que siente, ya que sus reacciones son demasiado exageradas y su reacción volátil se apagará con la misma facilidad que se ha encendido.

Las promesas incumplidas de Leo

Leo te hará creer que no le importa el físico y que no está en sus prioridades comprar objetos de parca… pero eso no es cierto, es algo que no podrán controlar, porque el físico es su punto débil y las prendas de marcas las adquiere constantemente porque se siente poderoso con ellas. Las grandes compras son el peor enemigo de este signo, nunca podrá dejar de hacerlo.

Las promesas incumplidas de Sagitario

A los sagitarianos les encanta prometer no gastar en cosas banales, pero eso no es verdad, no puede resistirse. Las ofertas de viajes o los gastos sin sentido harán que incumpla por completo su promesa y que acabe el mes de la misma forma que lo empezó.

