Néstor Cantillana admite: "No veo Pacto de Sangre"

El actor Néstor Cantillana ha sido uno de los más elogiados por su rol en Pacto de Sangre. Al mismo tiempo, Marco es uno de los personajes más odiados de la teleserie, por su carácter violento.

En un manifiesto publicado en La Tercera, Cantillana se refirió a su rol en la nocturna de Canal 13, donde admitió algo que puede causar más que curiosidad: el actor no ve la teleserie en la que participa.

"No veo Pacto de Sangre. Solo vi el primer capítulo. En general, no veo las teleseries donde actúo, sobre todo las que dan muy tarde", declaró, agregando además que "Cuando acepté el personaje de Marco, dije 'chucha, me van a odiar, me crucifiqué'. Interpretarlo es difícil. Pero no es malo: es un tipo enfermo, muy inseguro, que tiene una idea del amor totalmente torcida".

Además, el intérprete de Marco dio más detalles de su carrera: "El personaje que más he gozado interpretando es Escudero, de Romané. Era un mono, como de otro planeta. Construí un tipo que admiraba profundamente al jefe y que estaba dispuesto a dar la vida por él. Le faltaban palos pa’l puente, pero era un hueón buena onda. Todos se cagaban de la risa en el set".

Cantillana también se refirió a temas actuales, donde aseguró que le gustaría que el diputado Gabriel Boric fuera presidente: "Lo respeto muchísimo y creo que es un tremendo político".

Otro tema al que se refirió fue al feminismo y lanzó duras críticas a la sociedad conservadora en la que vivimos: "El aborto debería ser totalmente legal, es un derecho de la mujer. Si eres religioso, crees en la vida y todo ese discurso, no te hagas un aborto. Pero ¿por qué cerrarle la puerta al resto? Tengo amigas que se han hecho abortos y es una experiencia dolorosa, terrible, traumática. ¿Por qué, además, hacerlo más difícil? Es una crueldad".

"Las mujeres son mejores que los hombres en muchos aspectos. Son más inteligentes, más rápidas, más sensibles, resuelven más rápido. Me parece estupendo el feminismo. Quiero que se equiparen los sueldos, no hay ninguna explicación lógica para que no sea así", agregó.

