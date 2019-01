Así sería la Barbie inspirada en Kim Kardashian que nunca fue lanzada

Existía la leyenda urbana de que Kim Kardashian se convertiría en la famosa muñeca Barbie, esta teoría estuvo rondando a la protagonista de 'Keeping up with the Kardashians' y ha sido en 2019 que la socialité ha confirmado que efectivamente, estaba destinada a tener su propia muñeca.

Kim Kardashian casi tiene su propia Barbie pero fue cancelada

Cuando Kim Kardashian tenía 29 años, la empresa Mattel, estaba dispuesta a convertirla en una muñeca Barbie, el trato empezó con buen pie gran parte del 2011, pero finalmente fue desechado y Kim tuvo que hacerse la idea de que nunca tendría su muñeca. Ahora con 38 años, reveló en su cuenta de Twitter esta historia que nunca antes había contado.

Todo empezó cuando una fanática de Kim compartió un look que ella usó en una pasada edición del Victoria's Secret Fashion Show y a raíz de esta publicación, ella reveló lo siguiente:

“¡Tengo la mejor historia sobre este look! Tuve una oferta de Barbie y ella iba a usar este look exacto! Luego, el acuerdo se canceló, la Kim K Barbie ya no sería producida por Mattel"

Pero no todo fue triste para Kim, debido a este proyecto que nunca sucedió su esposo hizo algo:

"Kanye sabía lo triste que estaba, llamó a Mattel y cumplí todos mis sueños haciendo que mi prototipo se reprodujera solo 4 veces"