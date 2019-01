Cómo pone fin a una relación cada signo del zodiaco

Cerrar una relación es a veces un proceso duro. Depende de cada persona y de sus características. Alicia Galván explica cómo pone punto y final a una relación de pareja cada signo:

Cáncer

Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer defienden su relación hasta el final, por lo que cuando llega a la frase “tenemos que hablar”, no habrá sorpresas, por lo que cuando se despida de ti, seguramente será un alivio para ambos.

Leo

Leo es compasiva y tratará de hacerle lo más leve y llevadero el golpe del final. Se ofrecerá como amiga y te consolará. Eso sí, si el motivo de la ruptura no es una traición o un engaño, porque si es así no tendrá demasiada compasión.

Virgo

A Virgo le producen mucha incomodidad los conflictos, por lo que no confrontará la despedida. Puede que primeramente te mandará una carta, un mail o algo (después de desaparecer un poco) y luego, si insistes mucho, a lo mejor te da la cara, pero si lo puede evitar lo evitará.

Libra

Libra apela por la justicia y equidad al momento de una ruptura, pero podría ser tan fría y distante como una doctora que te dice que tienes un tumor. Y te explicará lo que quieras saber, pero eso sí, no te pongas con escenas ni llantos porque seguramente por eso te está dejando.

Escorpio

Escorpio es muy complejo y extremo. Cuando deja de amar no solo deja de amar sino que pasa por un período de odio hacia quien, siente que ha traicionado sus ilusiones, por lo que puede ser bastante cruel porque se está vengando de ti por no ser capaz de mantener la ilusión.

Sagitario

La división característica de Sagitario en una parte humana y una parte equina se manifiesta en que, cuando predomina la parte salvaje pueden ser brutalmente sinceros y explosivos. Cuando ha decidido fríamente que la cosa no camina, ojalá decida explicarlo y no salir galopando y si te he visto no me acuerdo.

Capricornio

Capricornio es de los que te invitará a comer o parecerá que no pasa nada, ya que ni siquiera te advertirá que “tienen que hablar” sino que, en medio de una conversación sobre cualquier otra cosa te dirá que ha estado pensando que las cosas ya no funcionan como antes y que lo mejor será poner fin a la relación.

Acuario

Acuario pondrá en primer lugar la amistad y con el respeto que se le tiene a un amigo te explicará los motivos de la ruptura y te ofrecerá su amistad eterna. Quizá se aleje un poco mientras superas el golpe, pero estará ahí cuando le llames.

Piscis

El problema de Piscis, es que le costará mucho reconocer sus sentimientos (es decir, que quiere cortar) y puede permanecer largo tiempo dándole vueltas a la cosa y coqueteando por ahí, a ver si una relación nueva le evita tener que dar ese paso.

