No se cansa: Adriana Barrientos volvió a arremeter contra Luli

La “Leona” no para. Durante la tarde de ayer les contábamos sobre un video que publicó Adriana Barrientos en su cuenta de Instagram. En aquella secuencia, la ex chica reality recordó una fuerte pelea que tuvo con Luli.

Recordemos que Nicole Moreno no la está pasando nada de bien. Su hijo fue vinculado a un homicidio simple frustrado, junto a otros dos adultos. La situación se habría vivido en Las Condes, lugar en donde el hijo de Moreno junto a los otros involucrados balearon a un menor de 16 años que ya fue dado de alta. De todas formas, su primogénito fue declarado un peligro para la sociedad, razón por la que permanecerá internado en un centro del Sename.

Nueva Mujer Adriana Barrientos fue duramente criticada tras burlarse sin piedad de la detención del hijo de Luli La Leona arremetió contra su archienemiga tras el complejo momento que está viviendo

Con un tono irónico, Barrientos recordaba el pleito que ambas tuvieron en el reality de Mega, 'Amor a Prueba'. En la escena y desde su cama, Luli le recalcaba: “Con orgullo se me va a salir lo flaite que soy, con orgullo… con vo’ se me va a salir”

“Luli sorry por no etiquetarte me tienes bloqueada. Tenias razón, me ibas a dejar un detalle en la cara jajajajajajaja. Te manejas perfecto en esa!!!”, decía el comentario que acompañaba al video.

Nueva Mujer Christell Rodríguez revolucionó Instagram con valiente foto al natural Fue ampliamente aplaudida por sus seguidores.

Adriana Barrientos volvió a arremeter

Claramente el controvertido post generó un amplio debate. De hecho, hubo quienes valoraron la lengua “filosa” de la otrora participantes de ‘1910’. Sin embargo, el grueso de los comentarios la criticaban por su falta de respeto con su par.

Pero la “Leona” no se detuvo. La modelo prefirió escuchar sólo los comentarios a favor, pues valoró a quienes la apoyaron, esta vez, en un nuevo post.

Nueva Mujer Renata Bravo sacó aplausos por su épica respuesta tras supuesta filtración de video sexual Se lo tomó con humor.

Partió como una Storie, pero a medida que fue pasando la tarde, Barrientos prefirió "hacerle caso" a sus seguidores y subirla como una publicación aparte. Se trata de un video grabado desde la Clínica Indisa, en la que aparece sonriente y mirando a la cámara.

“Soy una mujer se que sabe defender sola. Tengo una lengua karateca, no saco cuchillos ni pistolas”, dice la modelo en el registro, haciendo referencia a la agobiada madre.

Te recomendamos en video: