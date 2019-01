Este es el chico Disney que inevitablemente rompería tu corazón, según tu signo del zodiaco

Las películas de Disney pueden ser el principal referente de los finales de cuentos de hadas, pero además de las historias de magia, princesas y guerreras, a veces también puedes adaptarse a las angustias de la realidad. A veces, los príncipes encantadores no son tan encantadores y a veces los sapos no se convierten en un caballero andante, dispuesto a salvarnos. El punto es que, no siempre las historias de amor van con la personalidad de tu signo del zodiaco, no importa si se trata de un dibujo animado, ¿a cuánto no hemos conocido con actitudes de príncipe encantador pero que en realidad son patanes "guapos"?

Aquí te dejamos al "príncipe encantado" que sería capaz de romper tu corazón, según tu signo.

ARIES (21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL): PRÍNCIPE AZUL DE 'CENICIENTA'

Para los Aries amantes de la aventura, la búsqueda de emociones y el ferozmente independiente, no podrías elegir un compañero peor que el Príncipe Azul. Claro, es guapo y encantador pero el tipo es demasiado tradicional para ti. Este es un tipo que dice que le gusta lo audaz que eres, pero que realmente espera que estés en casa preparándole algo para cenar, y algunos herederos. Thank you, next.

TAURO (DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO): LI SHANG DE 'MULAN'

Sin duda Tauro se sentiría atraído por Li Shang. Después de todo, el hombre es sexy y sabe cómo hacer movidas, pero esta pareja es una receta para el dolor y el desastre. Para Tauro, la seguridad y la sensación de estar en casa son esenciales para su felicidad, y tener un compañero que simplemente vive peleando, los dejaría solos y tristes.

GEMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): PRINCE ERIC DE 'LA SIRENITA'

Todas queremos al Príncipe Eric. Él es tan apuesto y encantador sin embargo, las miradas solo pueden llevarte lejos cuando eres fundamentalmente incompatible como lo serían Géminis y Eric. Él es un romántico de la vieja escuela que simplemente no puede esperar para encontrar a la mujer "correcta". Claro, toda esa nostalgia parece atractiva, hasta que comienza a asfixiarte con su intensidad. Géminis no será enjaulado; quieren ser sociables, hablar con todos y tener cierto equilibrio entre el hogar y la vida social. Eric es el tipo que empieza dulce pero luego se enfurece en la esquina cada vez que hablas con alguien.

CANCER (DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO): JOHN SMITH DE 'POCAHONTAS'

John Smith es básicamente la peor pesadilla de Cáncer. Claro, él es todo arrogante y encantador, pero su imprevisibilidad y su egoísmo innato es exactamente lo que preocupa a Cáncer de cómo son todos los hombres. Él puede ser capaz de atraer a Cáncer lo suficiente como para que dejen caer su caparazón, pero en el minuto que sucede, este poco confiable príncipe de Disney apuñalará a Cáncer justo donde más duele: su vulnerabilidad emocional.

LEO (DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO): HÉRCULES

Si quieres amar a Leo y hacerlos verdaderamente felices, el primer paso es aceptar que van a ser la estrella de la relación. Este león tiene orgullo, después de todo. Entonces, salir con un semidiós que literalmente brilla y destaca como Hércules va a crear una fricción y miseria para Leo, quien sentirá como su luz se ve atenuada por la relación.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE): PRÍNCIPE EDWARD DE "ENCANTADA"

Virgo no quiere ser parte del Príncipe Edward, así que honestamente, esta relación terminaría antes de comenzar. El Virgo, poco realista e impredecible, desilusionado e irreal desalentaría totalmente a Virgo. Además, su completa incapacidad para leer la sala se enfrentaría a una fuerte y mordaz dosis de juicio de parte de Virgo, que era sumamente crítico.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE): KRISTOFF DE 'FROZEN'

Libra es un signo social y optimista que necesita poder expresarse y mantenerse positivo. Al principio, pueden ver a Kristoff gruñón, callado y aislado como un proyecto, y tratar de ganárselo con su ingenio y prodigándolos de amor, pero al final somos quienes somos, y el corazón de Libra quedaría aplastado por su mal humor y pesimismo. .

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE): PRÍNCIPE NAVEEN DE 'LA PRINCESA Y EL SAPO'

En el caso de Prince Naveen y Scorpio, es un problema de dos grandes personalidades en conflicto. Si bien el sexo probablemente sería fuego (especialmente después de que Naveen se entera de que es mejor dar que recibir), la realidad es que fuera del dormitorio, estos dos personajes de cabeza dura se enfrentarán, lucharán y se volverán cada vez más tóxicos. Para ser justos, el maquillaje sexual en el camino podría hacer que la inevitable angustia valga la pena.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): BESTIA, "LA BELLA Y LA BESTIA"

Sagitario es el zodíaco de espíritu más libre, y su peor temor es sentirse encerrado. Entonces, la insistencia de la Bestia de que Sag permanezca atrapado en un castillo no solo aplastará su corazón, sino también su espíritu. Esta es probablemente la pareja más incompatible de todas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO): ALADDIN

No hay duda de que Capricornio apreciaría la capacidad de Aladdin para elevarse desde la rata callejera hasta el sultán prácticamente de la noche a la mañana, pero al final se verían apagados y desdeñosos sobre cómo lo logró. Claro, el éxito es arduo y digno de perseguir, pero requiere trabajo duro y perseverancia, y quizás un poco de suerte. Pero solo para "desear" ser exitoso … ese es el tipo de tonterías para las que Capricornio no tiene tiempo.

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO): PRÍNCIPE PHILLIP DE "LA BELLA DURMIENTE"

Si bien Acuario agradecería al Príncipe Phillip por besarlos y romper la maldición, lo primero que anhelaría este signo amante de la libertad es volver a salir y perseguir sus propias aventuras. Este signo independiente es una princesa que se rescata a sí misma, y ​​las ideas de Phillip de la vieja escuela sobre el amor y los roles de género serían demasiado limitantes para Acuario.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): FLYNN RIDER DE 'TANGLED'

Piscis se sentiría muy atraído por el encanto pícaro de Flynn Rider: tienen una tendencia a ser atraídos por los chicos malos, después de todo. Pero esta sería, en última instancia, otra lección de angustia cuando este signo soñador e idealista finalmente tenga que aceptar que este príncipe no puede cumplir con sus estándares de fantasía. Puedes intentar "arreglarlo" por un tiempo; después de todo, solo ves un gran potencial en él si se aplica él mismo. Pero en última instancia, todo terminaría en lágrimas.

