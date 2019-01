Adriana Barrientos fue duramente criticada tras burlarse sin piedad de la detención del hijo de Luli

Sin dudas este ha sido un pésimo año para Nicole “Luli” Moreno. Esto tras la repentina detención de su hijo de 17 años, identificado con las iniciales F.T.M.

Recordemos que el joven fue vinculado a un homicidio simple frustrado, junto a otros dos adultos. La situación se habría vivido en Las Condes, lugar en donde el hijo de Moreno junto a los otros involucrados balearon a un menor de 16 años que actualmente se encuentra en riesgo vital.

Luego de que la justicia lo declarara un peligro para la sociedad, el menor quedó internado en un centro del Sename. Esta situación se extenderá durante al menos los 100 días que durará la investigación. Según adelantó la justicia, el joven podría quedar privado de libertad durante largo tiempo.

Como era de esperar, el caso generó una oleada de repercusiones, mensajes en redes sociales y aristas que se fueron dando en los distintos medios de comunicación.

Quien tampoco quedó ajena fue la “Leona”, Adriana Barrientos, declarada "archienemiga" de la rubia.

La "desubicada" publicación de Adriana Barrientos

Para nadie son desconocidos los eternos cruces entre ambas modelos a lo largo de su trayectoria farandulera. Sin embargo, en momentos como el que está pasando Luli, es difícil llegar a festinar sin ser tildado de “mala leche”.

Precisamente esto fue lo que le ocurrió a la “Leona”, tras burlarse en su cuenta de Instagram de la agobiada madre.

Barrientos publicó el video de una antigua pelea con Moreno durante un episodio del reality "Amor a Prueba". En el espacio de Mega, ambas modelos protagonizaron una particular riña.

“Qué te pasó, ¿te robaron la cortaplumas?”, le dice Barrientos a la rubia. “Con orgullo se me va a salir lo flaite que soy, con orgullo… con vo’ se me va a salir”, le responde Moreno.

Evidentemente, aquella publicación buscaba ironizar con el momento que está pasando la madre de F.T.M.

“Luli sorry por no etiquetarte me tienes bloqueada. Tenias razón, me ibas a dejar un detalle en la cara jajajajajajaja. Te manejas perfecto en esa!!!”, decía el controvertido comentario que acompañaba el video.

No conforme con ello, Barrientos subió a sus Instagram Stories un par de reacciones. En ellas sus seguidores se preguntaban por qué defienden al hijo de Moreno.

“Para los que se ponen graves! Subo videos por gente que piensa igual que yo. Todos somos iguales”, decía uno de sus escritos.

Reacciones en el Instagram de Barrientos

Los dichos de la otrora participante de “1910” definitivamente no estuvieron bien. Por esta razón, los usuarios en redes sociales no le siguieron el juego.

Comentarios como “se nota que no eres madre“ o “Eres tan pobre de mente que usas esto para salir de tu mausoleo” llenaron su publicación.

“Creo que se te fue un poco de silicona a la cabeza” y “Cuidado escupir el cielo que en la cara le puede caer”, fueron otras de las más de 1.200 reacciones.

En tanto, hubo otros usuarios que decidieron exponer su punto de vista a favor de la “Leona”. “Chistosa e ironica como siempre” o “es que esta raquítica no es madre”, fueron parte de los comentarios en defensa de Adriana que se pueden encontrar en esta “irónica” publicación.

A modo de consejo, Adriana: ¡sororidad amiga!. No te gustaría verte involucrada en una situación similar y que tus rivales festinen con ello.

¿Están de acuerdo?

