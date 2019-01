Falleció Sonya Bahamondes la niña de Chiloé que cautivó a Chile durante la Teletón

Sonya Bahamondes falleció el jueves 3 de enero en el hospital Augusto Riffart de Castro producto de su enfermedad que la mantenía en un estado muy grave de salud.

La Fundación Teletón confirmó, a través de su cuenta de Twitter, el lamentable fallecimiento de la pequeña Sonya Bahamondes, la niña de 11 años que cautivó a todo Chile con su historia durante el evento televisivo.

“En este momento Teletón está acompañando a la familia de Sonya Bahamondes. Nuestras condolencias y afecto para toda la comunidad chilota que siempre estuvo presente en su rehabilitación”, comunicó la fundación en Twitter.

En este momento #Teletón está acompañando a la familia de Sonya Bahamondes ❤ Nuestras condolencias y afecto para toda la comunidad chilota que siempre estuvo presente en su rehabilitación 🙏

La menor, proveniente de Chiloé, fue diagnosticada de un cáncer que la llevó a sufrir la amputación de su pierna derecha.

Todo comenzó cuando la menor sintió algunos dolores en la extremidad señalada. Semanas después, los médicos le diagnosticaron “osteosarcoma”, tipo de cáncer óseo que empieza en las células que forman los huesos, el que se expresó a modo de un tumor maligno.

Ante este escenario, los profesionales debieron amputar la pierna de Sonya, quien siempre se mantuvo optimista ante su diagnostico. “A mí no me importa que me hayan cortado una pierna, a mí lo que me interesa es vivir”, expresó en un video de Teletón que fue exhibido en la última versión del evento benéfico y que provocó una gran conmoción a nivel nacional.

Su fallecimiento causó mucha tristeza. Estrellas de la farándula le dieron un mensaje de despedida en las redes sociales.

“Me uno de corazón a las condolencias y al abrazo a la familia de Sonya y a la comunidad solidaria de Chiloe… Su presencia en @Teletón nos conmovió y motivo a todos. Que en paz descanse…”, le escribió Don Francisco, en su cuenta en Twitter @DonFranciscoTV.

