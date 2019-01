Raquel Argandoña desmiente dichos de Pangal sobre romance con Kika Silva: "De que pasó, pasó"

Hace unos días, Raquel Argandoña se refirió a la supuesta relación que tendría Kika Silva con Pangal Andrade, ex pareja de su hija Kel Calderón. Sus palabras fueron lanzadas durante el matinal Bienvenidos, en donde señaló que "Yo tengo códigos. Para mí, los ex de mis amigas están muertos… Creo que a Kel la sorprendió mucho", refiriéndose a la amistad de ambas jóvenes.

Pero pese a que tanto el deportista como la modelo negaron tener un vínculo afectivo, la comunicadora volvió a hablar del tema. Esta vez, durante su programa Sin Límite de Radio Agricultura, en el que insistió en que sí tuvieron un romance. "De que pasó, pasó", dijo.

Pero eso no fue todo, ya que también reveló un mensaje que la rubia le habría mandado a su hija. "A ver, Pangal, yo te quiero harto, pero no puedes negar a una mujer y no puedes negar que hubo una relación de un mes", sostuvo Raquel Argandoña.

"Kel se va a enojar, pero no me gusta que me desmientan. Yo vi el mensaje. Salimos a comer con Kel y ella me mostró el mensaje que le mandó Kika Silva en WhatsApp, que decía más o menos así: 'Quise que Pangal te lo contara. No me imaginé que iba a pasar. Si quieres hablar, llámame. Igual te quiero"", leyó.

Enseguida barajó la teoría de que Benjamín Israel, el ex pololo de Kika Silva, la habría perdonado. "Me parece muy bien… El entorno siempre molesta, cuando uno comete una infidelidad el entorno comenta: ‘pero cómo vas a volver con tu pololo’. A mí me pasó con Hernán…", comentó, para luego evidenciar sus dudas respecto del presente amoroso de Pangal.

