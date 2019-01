Izzy Lush, el nombre artístico de la actriz porno colombiana que se cotiza en el mercado de Estados Unidos. Aunque nació en una familia conservadora de Cali hace 24 años, la joven dejó sus estudios universitarios para ingresar a la industria porno. Colombiana feminista se convirtió en actriz porno hace cinco meses y ya figura en EE. UU.

En entrevista con la revista Soho contó detalles de su trabajo y de cómo ingresó al mundo del espectáculo para adultos. Comenzó confesando que no fue una decisión fácil de tomar, de hecho espero tres años para tomar estar segura de saber qué era realmente lo que quería.

Pero, a Izzy no se le dio muy bien este tipo de porno y se marchó para Los Ángeles, Estados Unidos. Allí su carrera ha crecido en cuestión de meses y uno de sus secretos es que no lo hace por plata sino por felicidad.

"Llevaba pensando volverme actriz porno unos tres años, pero por razones del qué dirán, de la familia, mis amigos, eso era lo que primero atravesó mi mente. Seguí investigando, me gustó muchísimo y quise entrar por ese medio del porno feminista en Europa, pero no se dio. Hace cinco meses llegué a Los Ángeles decidida a dar el paso y ser parte de la industria", dijo la mujer.

"Soy feliz haciéndolo. No lo estoy haciendo ni por la plata, ni porque esté perdida. Lo estoy haciendo porque me gusta mucho el porno, me gusta mucho el sexo, no me importa que me vean en la cámara", expresó en la entrevista.