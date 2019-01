Ariana Grande estrena los divertidos bloopers de 'thank u, next'

Es indiscutible que el sencillo 'thank u, next' de Ariana Grande la terminó de afianzar como una verdadera embajadora del pop, más aún su épico video musical que rindió homenaje a momentos clásicos de la cultura pop grabados en la mente del colectivo gracias a films como 'Mean girls' o 'Bring it on'. Lo cierto es que el material del video musical sigue dando mucho de qué hablar.

Nuevas escenas de 'thank u, next' muestran a Ariana Grande más divertida

Tras el suceso web que significó el video musical, al punto de romper los records de reproducciones en Youtube, Ariana Grande y su equipo decidieron que era momento de mostrarle a los fans un poco más de lo que fueron las grabaciones de las divertidas escenas.

Al inicio podemos ver como la trama recreada de 'Legally Blonde' se alarga para mostrar más de los personajes, sobre todo de Ariana en el papel de la emblemática Elle Woods, que en la versión original interpretó Reese Witherspoon. Otro de los momentos que se logra apreciar es una versión extendida de la participación de Kris Jenner. Así como las grabaciones de los momentos transcurridos en los casilleros.

El video original ya suma más de 229 millones de reproducciones en menos de un mes al momento de esta publicación.