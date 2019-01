La foto en traje de baño de Angelique Boyer que preocupó a sus fans

View this post on Instagram

Abre las ventanas, deja que entre el sol. Tómalo con calma, se aprende del dolor. Cruel es el olvido, más si no hubo adiós. Levanta los brazos si te ahogas, abre los ojos si no ves, despierta, que pasa el tiempo, se van las horas. El tiempo no vuelve. Anónimo. 📸 @nick_set_life #tulum #dic29th