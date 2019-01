¿Con quién se quedará? Camila Hirane comenta el futuro amoroso de Rocío en 'Verdades Ocultas'

Tras el grave accidente que sufrió Leonardo en 'Verdades Ocultas', la detención de Amelia y el desconocido paradero de Tomasito, las cosas para la gente del pasaje Nueva Esperanza se están poniendo más que complicadas.

Otra cosa que también llama la atención de los televidentes es el magnetismo de Rocío (Camila Hirane), quien se ha visto involucrada con más de un galán en la historia. Actualmente, Alonso se empieza a hacer camino por sobre Rafael, poniendo a Rocío en jaque.

La actriz Camila Hirane, comentó con el portal de Mega el enigma amoroso por el que pasa Rocío: "Yo creo que desde que Rocío perdió a Tomás, entró en una etapa en la que ya no busca el amor, ella ahora busca otras cosas y de aparecer un hombre, le gustaría uno que le pueda dar estabilidad, tranquilidad, seguridad y protección".

"El amor es Tomás, pero si esa puerta se cerró, ella se cerró a esa posibilidad. Ahora bien, es una puerta que se está abriendo a cada rato por cualquier motivo, pero ella intenta cerrarla", agregó, asegurando que no todo estaría perdido entre ambos.

Por ahora, Rafael es su principal soporte, pues es "el gran compañero de Rocío y eso es importante para ella. Es como el padre de su hijo, entonces no es menor".

Respecto a la creciente química con Alonso, la actriz asegura: "No se sabe lo que pasará con él, es un enigma, porque acaba de llegar, pero sí se interesa en Rocío y a Rocío igual le moverá el piso porque es sensible, guapo y tiene una cosa que se identifica con ella, que estar ayudando siempre a los demás. Como que se encuentran en esa motivación… pero no sé lo que va a pasar".

