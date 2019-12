Esta es la mezcla de signos ideal para una relación saludable

Si quieres tener una relación saludable, duradera que te llene de cosas buenas y donde seas feliz, entonces deberías buscar las personas de estos signos. Lee con atención.

Aries

Leo, Sagitario, Géminis

Aries tiene mucha energía y siempre está dispuesto a probar algo nuevo. Por lo que le va bien compartir con signos aventureros que no les tienen miedo a nada como lo son Leo, Sagitario y Géminis, signos que siempre están dispuestos a explorar, arriesgarse y siempre están buscando emoción.

Tauro

Capricornio, Virgo, Piscis

Tauro es un signo práctico y fundamentado. Le gusta sentirse seguro por lo que debe buscar gente que tenga metas claras y que le proporcione estabilidad. Capricornio, Virgo y Piscis proporcionan cualidades que hacen que el Tauro se sienta tranquilo y seguro.

Geminis

Libra, Acuario, Aries

Este es un signo energético por lo que necesita que sus relaciones se sientan nuevas y emocionantes pues se aburren de las relaciones que no los estimulan intelectual y físicamente. Libra y Acuario están más que dispuestos a proporcionar ese estímulo, ya que son intelectuales a los que les encanta socializar.

Cáncer

Capricornio, Virgo, Tauro

Es un signo muy familiar, muy cariñosos y lo más probable es que algún día quieran convertirse en padre. Por lo que necesita una relación estable y sólida que la puede encontrar con Capricornio, Virgo y Tauro, signos que satisfacen perfectamente esa necesidad.

León

Libra, Piscis, Aries

A los Leo les resulta fácil expresar sus sentimientos, y los expresan con fuerza. Son un poco dramáticos, pero también son extremadamente creativos y románticos. Necesitan un compañero que no se escape, o peor aún, que los aleje cuando estas cualidades se vuelvan prominentes. El Libra es alimentado por la energía de quienes lo rodean, por lo que hacen una gran combinación para el Leo, y la creatividad de Piscis le da a esta coincidencia una característica común que lo convierte en una gran relación.

Virgo

Tauro, Capricornio, Cáncer

El Virgo es un signo exigente cuando se trata de amor y no están dispuestos a comprometer sus estándares o expectativas. Necesitan a alguien que sea seguro, fuerte así que les irá bien con los Tauro, Capricornio y Cáncer. No tolerarán los juegos o la inseguridad y no tendrán que enfrentar estos tres signos.

Escorpión

Escorpio, Cáncer, Piscis

El Escorpio es apasionado y asertivo. Quieren relaciones ardientes, especialmente en la cama. Se combina bien con otro Escorpio porque necesitan a alguien tan apasionado como ellos. Se frustran con socios que no pueden expresarse. Piscis y Cáncer son muy sentimentales y pueden expresar su amor sin tener que decirlo, lo que los convierte en una gran combinación para el apasionado Escorpio.

Sagitario

Géminis, Aries, Sagitario

Prosperan con el cambio y les encanta estar constantemente descubriendo nuevas personas y lugares. Necesita un compañero que les de su independencia cuando lo necesiten, y mantenga su estilo de vida activo. Los Géminis y Aries tienen mucha energía para mantenerse al día y siempre están abiertos a nuevas aventuras.

Capricornio

Tauro, Virgo, Cáncer

Les gusta mantenerse ocupados y no les gusta comenzar algo sin un plan. Necesitan a su lado una persona que sea práctica y trabajadora, alguien que tenga objetivos y planes para lograrlos. Tanto Virgo como Tauro son muy trabajadores, por lo que son una excelente combinación para el Capricornio, y los valores tradicionales del Cáncer lo complementan.

Acuario

Géminis, Aries, Libra

Es un signo independiente. Le gusta que su pareja le de espacio. Los Géminis combinan perfectamente con un Acuario porque son más que capaces de hacerlo solos, pero realmente disfrutan de compartir su vida con la persona adecuada. Los Géminis le darán al Acuario un equilibrio de independencia y compañía. El Aries y Libra también complementan los rasgos de un Acuario de manera similar.

Piscis

Cáncer, Virgo, Escorpio

El Piscis es sensible y cariñoso. Necesitan un compañero gentil y empático. El Cáncer es un signo muy amable y manejará las emociones de un Piscis con compasión, lo que lo convierte en la pareja perfecta para una relación saludable. También, Virgo sabe exactamente cómo calmar aun Piscis. Los escorpios complementan la creatividad y la pasión de un Piscis. Juntos, pueden conectarse en un nivel más profundo, compartiendo todo lo que les da inspiración.

