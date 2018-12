Kendall Jenner y Kourtney Kardashian despiden el 2018 en la nieve y en bikini

Cuando Kendall Jenner y Kourtney Kardashian decidieron juntarse para cerrar el 2018, sabíamos que sería algo explosivo. Las hermanas y protagonistas de 'Keeping up with the Kardashians', decidieron recibir el año nuevo en un destino diferente, en la montaña con mucha nieve.

Kendall Jenner y Kourtney Kardashian se lo quitaron todo

Las famosas hermanas sorprendieron a sus millones de seguidores al mostrarse casi desnudas en la nieva, a temperaturas bajo cero que de seguro tuvieron un impacto fuerte en sus cuerpos y su sensación térmica. Sin embargo, ambas lograron posar como si nada y lograron convertir las fotografías en virales durante las últimas horas del año.

Kendall Jenner and Kourtney Kardashian wear bikinis in the snow https://t.co/5sFf7F1xbc pic.twitter.com/wuCrB0b1Pu — Page Six (@PageSix) December 31, 2018

Kendall Jenner y Kourtney Kardashian tuvieron un año muy fuera de lo común. Kendall logró desarrollarse con más éxito como modelo de alta costura, pero a diferencia de sus hermanas, sus relaciones amorosas no se hicieron tan públicas y es la única que aún no tiene hijos. Por su parte Kourtney sorprendió al mundo al irse de vacaciones con la nueva novia de Scott, el padre de sus hijos.

Kendall Jenner Poses in the Snow Wearing Only a Bikini as Mom Kris Tells Her to 'Get Inside' https://t.co/WdLdKVChHh — Suzy Pereira 🐝 (@SuzyLovesNiallx) December 30, 2018

Sin duda algo que sorprendió a sus millones de seguidores pero que terminó siendo alabado por muchos, pues lo hicieron para que los niños puedan disfrutar de un ambiente mucho más sano.