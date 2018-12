“Tokyo Bound” la temática en the wild brunch Cartagena

En sus seis años de trayectoria, este evento se ha caracterizado por ser una oferta completamente distinta y de talla internacional. Es un brunch salvaje, en su versión Cartagena abre sus puertas desde las 3:00 p.m. a un viaje conceptual.

Diseñado para que tenga una línea de tiempo donde hay experiencias distintas como momentos con performers, “parades”, fuegos artificiales, ‘boat slips’, y los “set times” donde cada hora presentan a DJs distintos mostrando su talento y orquestando las “vibras” del Wild Brunch hasta las 3 de la mañana.

Además de ser uno de los eventos más esperados en el país, se ha convertido en una plataforma de exhibición de nuevos artistas en las diferentes disciplinas creativas, apoyando el talento local.

“La historia que no todos conocen es que una de mis películas favoritas es ‘Rock N’ Rolla’ de Guy Ritchie, y los protagonistas tenían una pandilla que se llamaba ‘ The Wild Bunch’, enseguida le puse así. Señala Juan Pablo Uribe CEO de Supreme Firm.



El concepto Tokyo Bound es la definición del futuro con toda la estética de esta ciudad que se destaca enormemente por su noche. Invita a no tomarse la vida tan enserio, a sentirse orgulloso de ser joven y vivir la vida al limite.

Los asistentes vivirán una experiencia en medio de colores, luces de neón, videojuegos, mucha música y contrastes asiáticos cargados de alta tecnología que los transportará a vivir una experiencia inspirada en Blade Runner 2019.

En cuanto al Line Up de esta edición buscaron al mejor artista de “melodic/tropical house” del momento como headliner y es por eso que este año desde Bélgica estará Lost Frequencies, quien se destaco en el Tomorrowland 2018 como el mejor artista.

En el stage también se verán artistas como Your Boyfriend Is Fire, Augusto Yepes, Felipe Carbo, The Faces, Andrés Macia, The Players y Foreplay.

Otra gran novedad de esta sexta edición en Cartagena, es un booking grande para el “Hot 100 Stage”, donde se presentarán Lalo Ebratt, Yera, Skinny Happy que juntos conforman la agrupación Trapical Minds que se ha tomado el género de “trap tropical” y quien será el headliner de este escenario.

