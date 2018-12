El mayor error que cometiste en 2018 y cómo no volver a caer en 2019, según tu signo del zodiaco

Aries: del 21 de marzo al 19 de abril.

En 2018, te moviste a un ritmo rápido. Saltaste a situaciones desconocidas. Hablaste sin pensar. Tomaste la ruta más rápida en lugar de la ruta más inteligente. En 2019, reconoce la importancia de la paciencia. Camina paso a paso, como lo hace un bebé. Permítete hacer las cosas bien en lugar de hacerlo rápidamente.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

En 2018, dudabas de ti misma. En lugar de aprovechar todas las oportunidades que se te presentaron, permaneciste dentro de su zona de confort donde era seguro. En 2019, recuerda la importancia de tomar riesgos. No querrás terminar con los mismos remordimientos el año que viene. No querrás perderte una gran cosa porque estabas asustada.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

En 2018, te permitiste alejarte de las personas que más significan para ti. Dejaste de enviar mensajes de texto tanto. Dejaste de visitar tanto. Dejas que las relaciones se desvanezcan. En 2019, reviva las relaciones que más te interesan. Haz más tiempo para sus seres queridos. Haz un esfuerzo por ellos.

Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio.

En 2018, no pediste ayuda cuando la necesitabas. Te obligaste a sufrir porque querías manejar tus problemas por tu cuenta. No querías molestar a nadie e hiciste las cosas mucho más difíciles para ti. En 2019, expresa tu vulnerabilidad. No te escondas detrás de una cara valiente. Admite cuando no estés bien.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

En 2018, no lograste tanto como planeaste originalmente. Te atrasaste en ciertos proyectos. Te has rendido en ciertos sueños. No pudo encontrar el tiempo ni la motivación para completar todas sus resoluciones del año pasado. En 2019, sigue todo lo que comiences. No te rindas a mitad de camino. No te permitas aflojar. Empújate más fuerte. Espera más de ti mismo.

Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre.

En 2018, le diste a alguien tóxico un pedazo de tu corazón. Aceptaste todas sus disculpas. Los perdonaste por todos sus errores. Pusiste toda tu fe en ellos y te traicionaron una y otra vez. En 2019, no permita que las personas tóxicas se salgan con la suya con un trato terrible. No bajes tus normas de amor. No mantengas a nadie insalubre en tu mundo porque puedes hacerlo mejor.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

En 2018, fuiste un poco demasiado agradable. Permitiste que la gente caminara sobre ti. Les permitiste que se aprovecharan de ti. Nunca hablaste por ti mismo. En 2019, colóquese primero en su lista de prioridades. Permítete ser egoísta. Permítase cuidarse antes de comenzar a cuidar de todos los demás.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

En 2018, te castigaste por tus errores. Viviste en lo que salió mal. Pasaste la mayor parte del tiempo odiándote, deseando ser otra persona. En 2019, perdónate por tus errores. Acepta el pasado y promete hacerlo mejor en el futuro. Mira hacia adelante, no hacia atrás.

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.

En 2018, eras una persona hogareña. Cancelaste planes. Te quedaste dormida. Apenas saliste de tu habitación. En 2019, sal de esas cuatro paredes. Envía el primer texto y sé tú quien llame. Reúnete con amigos. Pon más esfuerzo en tu vida social.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero.

En 2018, trabajaste sin parar. Nunca te diste un momento de descanso. Apenas has tenido tiempo de respirar. En 2019, date un descanso de vez en cuando. Deja de ser tan duro contigo mismo. Deja de empujarte al borde del agotamiento.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

En 2018, pasaste la mayor parte del tiempo estresante sobre el mañana (o por el ayer). Siempre estabas temiendo algo. Siempre estabas asustada por algo. En 2019, aprecia el momento presente. Deja de preocuparte por algo estúpido que dijiste ayer o algo estúpido que podrías decir mañana. Vive el presente.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

En 2018, tuviste una mala relación con tu cuerpo. Has borrado las fotografías. Maldijiste a la escala. Luchaste por comer bien y hacer suficiente ejercicio. Solo tenías cosas desagradables que decir sobre ti.

Te recomendamos en video