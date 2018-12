FOTOS: Miley Cyrus lo confirma en Instagram: Sí se casó con Liam Hemsworth

Ya no se puede hablar de rumores o posibilidades, es que ya hay pruebas confirmadas: Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron y nadie se enteró. La actriz y cantante publicó tres fotos en su cuenta de Instagram que lo demuestran.

Con un tierno beso y dos sendos abrazos, ambos alcanzaron más de 2,5 millones de "likes" en las imágenes. Pese a que en ninguna, Miley Cyrus afirma que se trata de un matrimonio, escribió tres comentarios. El primero es: "Probablemente uno de nuestros millones de besos".

En una segunda imagen tituló con la fecha: 23 de diciembre de 2018. Y por si fuese poco, en la última expresó: 10 años después.

Los rumores ya se habían acrecentado anteriormente por otro par de imágenes que volaron en redes sociales. En una primera foto, los protagonistas de "The Last Song" sostienen un cuchillo y se ve que posan para las cámaras junto a decorado pastel. Además, se ven algunos bocadillos con corazones y una copa. Al menos una fiesta de cumpleaños no era.

OMG ❤️💍 It looks like our girl @MileyCyrus & @LiamHemsworth tied the knot last night 😭 Congratulations guys ✨ pic.twitter.com/Bgqiqe2VKu — PrettyLittleThing (@OfficialPLT) December 24, 2018

MILEY CYRUS AND LIAM HEMSWORTH GOT MARRIED AND I COULDN’T BE ANY HAPPIER FOR THEM pic.twitter.com/Z2mJCL6qAl — carlos 💔 (@mileygrunge) December 24, 2018

Y no podemos pasar por alto los atuendos. Miley Cyrus lleva un vestido que no se aprecia directamente pero se reconoce que es blanco. Mientras que él luce un tradicional esmoquin. Al frente está su mamá con un estilo más informal, pero bien podríamos pensar que los invitados fueron sorprendidos. Y junto a Tish, la madre de Liam, se visualiza a uno de los posibles colaboradores.

En una segunda imagen se ve al hermano de Liam Hemsworth con una camisa al estilo hawaiano. Pero lo curioso es que al frente hay unos globos de "Sr." y "Sra"… ¿y qué podríamos pensar?

Hasta el momento, ni Miley Cyrus ni Liam Hemsworth han hecho comentarios sobre su "matrimonio". Recordemos que esta pareja se reconcilió en octubre de 2017. Antes, ya habían sostenido un romance tras la filmación de "The Last Song", en 2009.

