Revelan el secreto de la reina Isabel II para mantenerse saludable a sus 92 años

Y la reina Isabel no se iba a quedar atrás, llevó la Tiara de las Chicas de Inglaterra e Irlanda. Esta tiara fue comprada por un colectivo de mujeres y regalada a la reina María con ocasión de su boda con el rey Jorge V. Ella les dijo que era una de sus prendas más preciadas y así lo fue. Inicialmente tenía 9 perlas que la coronaban, pero luego fue modificada para heredarsela a la Reina Isabel, para quien es la Tiara de la abuelita.