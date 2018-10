Estos signos del zodiaco tendrán una semana de revelaciones gracias a la entrada de Escorpio

Un cambio de energía importante está sobre nosotros, golpeando a algunos signos del zodiaco. Esto tiene que ver con la entrada de Escorpio del 23 de octubre.

Se trata de un signo que irradia un gran poder místico y oscuro, desatando secretos y momentos indulgentes, de lujuria y misterio y lo más importante de todo, el sexo más espiritual de todos. Es momento de ponerte en contacto contigo misma.

La temporada de Escorpio es ideal para profundizar y buscar el significado en cada aspecto de la vida y algunos signos tendrán la fortuna de ser rodeados por esta energía mágica.

TAURO

Tu propia luna llena es la estrella del espectáculo de esta semana, así que aprovecha toda la energía cósmica. Está aquí para levantarte y llevarte hermosos lugares.

Cuando se produce una luna llena en tu primera casa del yo, es un momento profundo y emocional de transformación y revelación. Los sentimientos personales se pondrán en tela de juicio y se enfrentarán a una comprensión sorprendente de la persona en la que se está convirtiendo. Debido a que esta luna llena estará en conjunción con Urano, el planeta de un cambio radical e inesperado, puedes esperar que las sorpresas irradien a todo tu mundo. Estas sorpresas pueden ser la bendición que has estado esperando. Sin embargo, si son más desafiantes, confía en el plan maestro cósmico.

CÁNCER

El sol ha entrado oficialmente en tu quinta casa de la diversión, el placer, la creatividad, la auto expresión, la alegría y el sexo estarán en su máximo punto.

Prepárate para experimentar relámpagos de inspiración, un deseo creativo de interactuar con el mundo y una emoción estimulante para todo lo que te rodea. Es hora de alimentar a tu artista interior con pinceles, poesía, música y libertad. Crea arte simplemente por crear arte. No te preocupes por lo que otros piensan ni tampoco si tu arte será un éxito. Los críticos de la sociedad solo pueden obstaculizar tu expresión de expresión. Las cosas más significativas suceden cuando estás haciendo algo por nadie más que por ti mismo. Aprende a ser tu mejor amiga.

ESCORPIO

Cuando el sol entra en tu primera casa del yo, el resto del mundo se inclina en honor a tu reina y pone una corona sobre tu cabeza. Es tu energía la que irradia actualmente en todo el cosmos y ninguno de nosotros puede negarlo. La temporada de Escorpio ha comenzado y los de Escorpio están en el poder, bebé. Enséñanos tus caminos. Muéstranos la oscuridad. Cuéntanos tus secretos.

Es hora de abrazar todo lo bello de la persona que eres. Mira lo lejos que has llegado. Agradécete por todo lo que has triunfado. Tus cicatrices son un testimonio de lo que eres capaz de hacer. No importa cuán mala sea la vida, te levantas de las cenizas como el fénix. Después de todo, eres el signo que rige sobre la octava casa de la reencarnación. Ahora es el momento para que renazcas una vez más.

