¡No se les pasa una! Estos 4 signos tienen una memoria impresionante

Hasta el cumpleaños de la suegra recuerdan. Hay personas que tienen dotados sus lóbulos temporales, por lo que la memoria es una de sus más grandes virtudes. Según el horóscopo, los signos de Aries, Leo, Géminis y Sagitario no tienen ningún problema para recordar.

Aries

Las personas nacidas bajo el signo de Aries parecen tener una máquina que les permite viajar en el tiempo. Con su asombrosa memoria son capaces de recordar cada detalle de algún momento. Este hecho los vuelve detallistas, porque se acuerdan hasta del chocolate que ofrecieron o recibieron en su primera cita. La memoria de los arianos es para enamorarse.

Leo

Los nativos de Leo tienen la llamada memoria selectiva, ya que solo recuerdan lo que les conviene. Pero que no te engañen, cuando diga que olvidó un detalle obvio, seguro está mintiendo. Tienen una excelente retención sobre los números y cuentas, así como fechas de cumpleaños y edades.

Géminis

El peor entre los que mejor memoria tienen. Los del signo Géminis suelen ser despistados, por lo que pueden olvidar en el momento preciso. Pero cuando se concentran en recordar no hay detalle que se les pase. Son expertos recordando fechas patrias y los quehaceres pendientes del día a día.

Sagitario

Otro que actúa por conveniencia. Los sagitarianos son muy astutos cuando se trata de la memoria, e incluso saben manejarte para hacer creer que ciertamente "lo olvidaron". ¿Mi suegra no cumple mañana? Así me lo comentó, ¿será que escuché mal? ¡Ay, Sagitario! Si no fuese por sus estrategias, sería el signo perfecto en este aspecto

