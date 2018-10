¡Insólito! Mujer descubre que padece cáncer de mama luego de una visita al estilista

De una manera casi insólita que el cáncer de mamá había vuelto a su cuerpo luego de una visita de rutina al salón de belleza.

Patty Bolle, oriunda de Michigan, Estados Unidos, acudió a cortarse el cabello como lo hacía regularmente con su estilista de confianza Nikki McClure cuando esta, al peinar el cabello, notó un área calva y alertó a Patty.

Patty fue diagnosticada con cáncer por primera vez hace trece años, tras 5 años de cirugías quimioterapias y radiación, creyó haberse liberado por completo de la enfermedad pero esto no sería así.

Patty Bolle is fighting her second round of breast cancer. 13 years ago, she found a lump in her breast. She recovered nicely, and thought she was cancer-free, until a year ago, when she sat in her stylist's chair for a haircut. https://t.co/BNdNkIJR4D

