3 signos del zodiaco que se verán favorecidos por la última luna llena de octubre

Piscis

En está semana encontrarás claridad

La vida ha sido dura contigo, pero esta última semana de octubre tendrá una oportunidad de enmendarse el camino por el que estás. Parece que son muchas las situaciones difíciles que se te han presentado, y has tenido que maniobrar con la tristeza y el cansancio. Esto te ha hecho dudar sobre cuánto más podrás aguantar, aunque también tienes esa fortaleza saltarina que no te permite caer.

Tranquila Piscis, estos meses serán más bondadosos contigo. Ese trabajo, esa situación, esa persona que tanto te está dando dolores de cabeza se corregirá pronto, solo necesitará un poquito de tu empeño y otro poquito de los astros para que te empieces a sentir más tranquilo.

Libra

Reforzarás tus lazos con otras personas

Te verás obligada a cambiar la forma en la que haces las cosas. Con el fin de sobrevivir, estos últimos meses del año deberás examinar tus valores y cómo te relacionas con los demás.

Tendrás muchas exigencias, evaluarás tus relaciones más de cerca, y te preguntarás cuáles son las que valen en verdad la pena, y cuáles son aquellas que solamente están siendo tóxicas en tu vida.

Esto será un poco agotador y más como cierre de año, pero al depurar a las personas que no están siendo beneficiosas para ti, tu suerte comenzará a cambiar de manera inmediata. Necesitarás mucho valor para lograr con tus objetivos, pero no te preocupes que en el 2018 encontrarás esa fuerza que a veces piensas que te ha abandonado.

Géminis

El 2018 será el año en el que dejarás atrás el pasado

Has estado en un sube y baja de emociones que te dejaron más revuelto que nada. Estás un poco confundido porque las cosas no están saliendo como lo habías planeado, y la vida no te está ofreciendo lo que una vez soñaste.

Tranquilo, estos últimos meses tendrás más ayuda para que el mundo deje de girar tan rápido. Al menos esa apariencia te dará para que tengas la oportunidad de respirar, de poner en claro qué es lo que quieres y de esa manera por fin marcarás la ruta que quieres que tu vida lleve.

Eres de aquellos que se aferran mucho al pasado, en los errores y los traumas que no te dejan respirar libremente. Para cerrar el año eso tendrá que cambiar, y deberás ser más analítico. ¡Tú puedes!

