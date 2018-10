Dionisio: el modelo argentino que lo dejó todo para dedicarse al cine erótico

Dionisio Heiderscheid es un modelo y presentador argentino que gozó de cierta popularidad en su país. Llegó a modelar para marcas como Calvin Klein y formó parte de reconocidas agencias de modelaje de Pancho Dotto y Ricardo Piñeiro en su natal Argentina. A la par de desarrollarse en las pasarelas, tuvo su primer contacto con la cámara al empezar a grabar algunas capsulas como presentador para canales como Fashion TV o el reconocido espacio de moda 'Tendencias' para su su país.

A post shared by Dionisio Heiderscheid (@dionisio.heiderscheid) on Jun 27, 2018 at 1:02am PDT

View this post on Instagram

Pero al parecer, esto no lo llenaba profesionalmente y empezó una carrera totalmente diferente con un cambio drástico. Tuvo su primer acercamiento a productores de cine pornográfico gay en Estados Unidos, una vez hizo los contactos correctos debutó en este género con el que logró facturar cantidades que en su país con su profesión jamás hubiese logrado. Sobre se proceso reveló:

"La gente que hace scouting para el cine para adultos, me mandaban mensajes como a muchos modelos de todo el mundo. Al principio era un no rotundo, yo hacía moda y TV. No tenía nada que ver con mi proyecto de vida pero algo en mi decía: ¿Cómo será?, pensaba, puede ser genial y a la vez ¿qué estoy haciendo?. Cuando firmé mi contrato dejé bien claro lo que sí y lo que no. Todo aclarado desde antes, cosa de que no haya problema después"