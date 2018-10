Endulza tu día con este delicioso queque de limón, Chancaca Deliciosa y glaseado de limón

Si la vida te da limones ¿Por qué no tomarlos y convertirlos en algo rico? No solo podemos usar esta fruta rica en vitamina C en tragos y ensaladas ¡También en exquisitas masas!

Así que qué mejor que aprender a preparar este queque de limón, Chancaca Deliciosa y glaseado de limón. Te dejamos la receta aquí.

Ingredientes

Para el queque

3 Huevos

½ Taza azúcar granulada

½ Taza de Chancaca Deliciosa Lista

½ Taza de aceite vegetal

1 Yogurt griego

1 Limón para rallar cáscara en tiritas

1 cda de esencia de limón

1 ½ Taza de harina

2 cdtas Polvo de hornear

½ cdta Sal

Para el glaseado

1 taza de azúcar flor

3 cdas de jugo de limón o lo necesario para la consistencia deseada

Preparación

1) Disponer los huevos en un bowl junto al azúcar, la Chancaca Deliciosa Lista y el yogurt, y batir bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

2) Agregar el aceite y batir hasta unir bien.

3) Agregar las tiritas de cáscara de limón, esencia de limón y mezclar.

4) Añadir la harina, polvos de hornear y la sal hasta que todos los ingredientes se unan. No sobrebatir.

5) Verter la mezcla en un molde rectangular, previamente engrasado para evitar que se pegue.

6) Hornear durante 50-52 minutos o hasta que al insertar un palito en el centro salga seco.

7) Esperar que el queque se enfríe totalmente antes de añadir el glaseado, para evitar que se derrita.

8) Glaseado de limón: Mezclar el azúcar flor con el jugo de limón hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Se puede modificar la cantidad de ambos ingredientes hasta obtener la consistencia deseada, ya sea más líquido o más firme o con mayor sabor.