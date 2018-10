Horóscopo de hoy: martes 23 de octubre

Aries

Alguien cercano a ti te llegará a contar algo que no esperabas y eso te creará una preocupación, no permitas que las acciones de terceros alteren tu paz. Es necesario que separes lo que quieres y te interesa de lo que no.

Tauro

Vienen cambios, pero éstos serán positivos, es momento de que te planees qué es lo que quieres y cómo piensas lograrlo pues a veces pierdes la brújula.

Géminis

Puede que hoy te encuentres con ciertos obstáculos, pero nada te pondrá un freno, es momento de analizar en qué estás fallando e intentar corregir eso que te quita el sueño y no te deja avanzar.

Hoy recibirás sorpresas o noticias que darán un giro inesperado, te harán evaluar qué es lo que estás haciendo y cómo mejorar el sitio en el que estás.

Leo

Llevas mucho tiempo en tu zona de confort, es momento de que hagas cambios ante una situación que de verdad te está incomodando y no te permite avanzar.

Virgo

El tiempo te dará la razón, por din verás recompensada una deuda del pasado en la que viviste momentos de angustia. Cosas buenas se avecinan por saber esperar.

Tienes que ponerle atención a tu salud, un dolor se hará presente para recordarte que a veces sacrificas tu salud y no le prestas atención a pequeños avisos que el cuerpo te da.

Escorpión

Cuídate un poco más y aprende a dominar los episodios de estrés en los que la tensión te hace hacer y decir cosas que en verdad no sientes.

Sagitario

Tienes deseos de formalizar una relación y no hay nada de malo en querer más por parte de tu pareja, es necesario que expongas qué es es lo que sientes.

Capricornio

Hay inestabilidad alrededor tuyo, puede que sientas que no sabes qué hacer, es momento de organizarte y dejar en claro cuáles son tus prioridades.

Acuario

Hoy tendrás un reto que implicará trabajar con alguien con quien no tienes una muy buena relación, relájate y disfruta de esta experiencia.

Piscis

Te querrás más que nunca, dejarás de pensar en los demás y te centrarás en ti y en tus intereses, finalmente encontrarás nuevas pasiones y eso te pondrá en un estado de bienestar sin precedentes.

Te recomendamos en video: