Horóscopo de hoy: domingo 21 de octubre

Aries

Hoy alguien cercano a ti podría estar más sensible de lo normal y eso podría traducirse en problemas. Es momento de que arregles las cosas y no permitas que los malos entendidos acaben con buenas relaciones.

Tauro

Hoy es un día en el que querrás comenzar a cuidarte, le pondrás especial atención a tu imagen, pensarás en cambiar de look o en iniciar una estricta rutina de ejercicios.

Géminis

Es momento de escuchar a tu cuerpo, de hacer caso de lo que te dice a través de los malestares, no eches en saco roto esos síntomas y préstales atención, las enfermedades hablan de sentimientos reprimidos.

Deja las inseguridades de lado y ve por eso que siempre has soñado, cuando te esfuerzas por hacer tus sueños realidad encuentras el camino que creías perdido.

Leo

Es momento de poner en orden tu economía, piensa que si lo haces tendrás más tranquilidad. Evita gastos innecesarios y presta atención a los pequeños gastos hormiga.

Virgo

A veces te sientes triste y no sabes por qué, recuerda que tú tienes la fuerza necesaria para cambiar las cosas que no te gustan, no te ciegues y afronta lo que sientes por una persona que es cada vez más especial para ti.

Puede que hoy sientas que necesitas hablar con alguien que quisiste mucho en el pasado, recuerda que las cosas terminaron por sus acciones y no por las tuyas, muestra un poco de orgullo.

Escorpión

Estás atravesando un periodo extraordinario en el que tienes claro qué es lo que quieres obtener, no dejes que nada te separe de tus objetivos y de los proyectos que llevas tiempo trabajando.

Sagitario

Deja de ser tan impulsiva cuando estás molesta, eso a veces lastima a las personas pues dices palabras que los hacen sentir mal y que ya no puedes devolver cuando el enojo pasa.

Capricornio

Estarás frente a una verdad que al principio de incomodará, pero luego tomará el cauce que tanto necesitas para sentirte en plenitud, aprende a pedir ayuda, es un buen momento.

Acuario

Eres uno de los signos más ambiciosos, tal vez es un buen momento para tomar un respiro y poner en la balanza qué es lo que quieres y cómo vas a lograrlo, no te olvides de tu familia, ellos te aman.

Piscis

Deja de obsesionarte, las cosas pasarán cuando estés lista, cuando entiendas que cada cosa, por mínima que parezca te ayudará a disfrutar de lo que siempre has deseado.

