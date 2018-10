En medio de la polémica mundial en torno a Ángela Ponce, la Miss España transgénero, Don Francisco no quiso perder la oportunidad de entrevistar a la joven que nació hombre. Como de costumbre el conductor chileno presentó a su invitada, pero un gesto con la flamante reina de belleza generó polémica en las redes sociales. 'Don Francisco' acusado de homofóbico por reacción con Miss España.

Tal y como se puede apreciar en el video, Don Francisco evitó darle un beso en el cachete a Miss España 2018 cuando apareció en el set y solo optó por saludarla con un apretón de mano. Ese gesto fue considerado como un acto homófobo de parte de la figura de Telemundo contra Ángela Ponce, la primera persona transgénero que gana dicho concurso en tierras ibéricas.

Como se sabe, Ángela Ponce representará a España en el próximo Miss Universo. Pese a todas las críticas, la joven ha sabido sobreponerse a las críticas. "He vivido momentos muy duros pero afortunadamente siempre he tenido una personalidad fuerte. Si se reían porque me ponía una diadema, mañana me ponía una corona, sin importarme lo que dijese la gente", declaró en una entrevista con el diario La Vanguardia.

Actualmente muchos han hablado en su contra, incluso otras candidatas del concurso de belleza; sin embargo, la actual Miss España no le importan los malos comentarios.

Recordemos que…

Valeria Morales, Miss Colombia se convirtió en la nueva reina de los colombianos en medio de la polémica. Y es que luego de su nombramiento se conoció un video en el que en entrevista para RCN, aseguró que no estaba de acuerdo que Miss España, mujer transgénero, participará en Miss Universo.

"Creo que el reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres, que nacemos mujeres", dijo. Y agregó que: "Creo que para ella también sería una desventaja, entonces por eso hay que respetarlo pero, no compartirlo".

La candidata española respondió por medio de su Instagram ante la polémica mediática que se generó.

Te mostramos en video: