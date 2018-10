¡Que calor! Las fotos más sexys del esposo de Sofía Vergara: Joe Manganiello

Muchos podrían pensar que la vida de Sofía Vergara es perfecta, pues tiene el cuerpo y sentido del humor que muchas queerían tener, pero si a eso le sumamos a su esposo, pues si, es definitivo, tiene la vida perfecta. Sofía está casada con el actor de cine y televisión, Joe Manganiello, reconocido por sus participaciones en series como 'How i met your mother' o 'True Blood', así como en las ds entregas de la sexy y sugerente saga de 'Magic Mike'.

Lo cierto es que Joe ha tenido una basta experiencia en el cine, unos papeles más densos que otros, pero siempre con mucho talento. Es por eso que ha realizado una serie de sesiones fotográficas, tanto para sus proyectos como para medios impresos y digitales que sin duda le han dado la oportunidad de brillar y hasta provocar a más de una seguidora o lectora de revistas.

Con ropa o sin ropa, Joe se ve sexy como sea, siempre tan varolin, un cuerpo atlético que cultiva a diario y lo que más puede enamorarte de él, su amor incondicional y platónico con su esposa Sofía Vergara, sin duda ambos son la pareja perfecta y juntos se ven radiantes.

