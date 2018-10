Te contamos todo sobre el 'modo vacaciones' de Whatsapp, ¡que no te molesten tus jefes!

Cuán molestos son los mensajes que te envían del trabajo, aun estando de vacaciones. Pues Whatsapp lo solucionará con su próxima actualización, habilitando el ‘modo vacaciones’ de la aplicación.

Whatsapp estaría probando actualmente el nuevo ‘modo vacaciones’ del chat, propiedad de Facebook, lo que evitará que las conversaciones archivadas vuelvan a aparecer cada vez que te llegue un nuevo mensaje.

Pero no te preocupes: no es que los mensajes no te llegarán nunca más, éstos se mantendrán almacenados hasta que desactives el modo vacaciones de Whatsapp, informó la web especializada WABetaInfo.

Esta opción es perfecta para cuando quieres tomarte unos días libres del trabajo y no tener ningún tipo de distracción o molestia por chat, sin tener que dejar los grupos de trabajo.

El modo vacaciones estaría disponible para todas las versiones del chat y podrás encontrarla próximamente dentro de la configuración de Notificaciones.

También están probando el ‘modo silencioso’ de Whatsapp

Otra de las funcionalidades que están siendo evaluadas es el modo silencioso de la aplicación. Actualmente puedes silenciar chats y grupos, pero no silenciar la aplicación completa.

Finalmente, la app estaría trabajando de igual forma en una nueva función de cuentas asociadas para Whatsapp Business, pudiendo vincular el chat con Instagram.