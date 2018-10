Estos 4 signos del zodiaco tienden a ver todo con mayor pesimismo y negatividad

La vida tiene sus altas y sus bajas, por lo que no podemos esperar ser positivos y alegres el 100 por ciento del tiempo. Todos tenemos un día de descanso emocional, donde puede ser difícil encontrar el lado positivo, mirar el lado brillante o el "vaso lleno". Pero cuando se trata de astrología, hay algunos signos zodiacales que son más pesimistas y que pueden luchar más contra esto.

Estas personas, debido a sus características asociadas, pueden ser más propensas a ver las cosas con una inclinación ligeramente negativa. Puede que no sean los más optimistas y eso está bien. Siempre que sepan cómo mantener todo bajo control y poner las cosas en perspectiva, realmente no es nada de qué preocuparse.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

A Tauro no le gusta cuando suceden cosas impredecibles. Tan pronto como se encuentran con un obstáculo, o se encuentran con alguien que no ve su punto de vista, su reacción natural puede ser sentir un sentimiento pesimista abrumador, lo que los pone de mal humor. Cuando Tauro está en uno de sus estados de ánimo negativos, se vuelven opuestos y pueden emitir algunos comentarios ásperos y contundentes. Una vez que se abren a nuevas ideas, pueden sorprenderse de lo mucho que se divierten. Y qué optimistas se sienten.

Cancer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer es un signo muy sensible, por lo que no se necesita mucho para cambiar de un buen estado de ánimo a uno que sea un poco más negativo. Una vez que comienzan a sentirse pesimistas sobre la vida, tienden a cerrarse y se cierran a sí mismos para obtener más información. Un Cáncer que está atravesando uno de sus momentos negativos sacará el tratamiento silencioso. También tienen la tendencia de sentir que todos están tratando de conseguirlos, aunque obviamente eso no es cierto. No se dan cuenta de que su naturaleza demasiado sensible a menudo les hace leer demasiado en una situación dada. Los cánceres pueden moderar sus estados de ánimo cambiantes al tratar de no tomar las cosas tan personalmente.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El Virgo que ocurre puede ser uno de los signos más pesimistas del zodiaco. Las personas nacidas bajo este signo son preocupantes naturales que luchan por la perfección. Los virgos se vuelven fácilmente oscuros cuando algo no va bien. Incluso las cosas aparentemente insignificantes, como un grifo que gotea, pueden arruinar totalmente su día. Pero no tiene que ser así. Virgo puede frenar su tendencia al pesimismo al no esperar la perfección. En lugar de centrarse en el problema, verán cuánto más fácil es adoptar la solución.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Los Escorpio son los detectives del zodiaco, y por lo tanto son rápidos para captar situaciones sombrías. Detestan que les mientan y tienen una naturaleza extraña de descubrir la verdad. Ellos [pueden ser] desconfiados por naturaleza y tienden a ver la agenda detrás de todo. A pesar de que tienden a estar en lo cierto, esta no es realmente una manera de vivir. Escorpio puede beneficiarse enormemente de bajar su lupa y de intentar dejar de saltar a las conclusiones. Aunque puede ser difícil para este signo dejar ir las cosas, deben intentar ver cuánto esfuerzo mental están perdiendo en situaciones que ya no les sirven.

